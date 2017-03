Ahoga "crimen" economía del estado: Grupo ACA

Extorsiones y cobro de “cuotas” por los grupos delincuenciales, propician el cierre de negocios; estrategias de seguridad no están funcionando, denunciaron los miembros de este organismo

Chilpancingo, Gro., Marzo 31.- Miembros del Grupo ACA denunciaron que las extorsiones y el cobro de “cuota” por grupos del crimen organizado obligan al cierre de negocios “ahogando” la economía de Guerrero, principalmente en municipios como Iguala, Chilpancingo y Acapulco.

Pidieron a las autoridades cambiar las estrategias de seguridad que no están funcionando: “la violencia ya no se puede tapar con un dedo, no está funcionando lo que están haciendo”.

Este jueves, en reunión con diputados de Movimiento Ciudadano (MC), los “acasocios” encabezados por su presidenta Aleida Alarcón Domínguez, dijeron que tras el paso de los años la violencia e inseguridad ha rebasado a las instituciones.

Sostuvo que es imperante la profesionalización y operatividad al 100 por ciento de las Policías Preventivas de todo el estado, así como la eficiencia de las corporaciones estatales, porque de lo contrario se siguen conformando grupos de civiles armados y se amplía el margen de la impunidad.

Criticó que los gobiernos federal y estatal proponen más y nuevas leyes e instituciones, sin hacer valer las que ya existen para garantizar la seguridad y el pleno Estado de derecho. “No se necesitan ni más ni más instituciones, sino que se acaten las que ya existen”, subrayó.

Alarcón Domínguez pidió la intervención de los diputados de MC para reformar la ley 281 de Seguridad Pública de Guerrero.

Esto, para que se garantice jurídicamente la intervención de la sociedad civil en materia de seguridad, con el propósito de colaborar con voz y voto para recobrar el orden y la confianza en las instituciones.

Consideró que el tema debe estar en la agenda de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los 81 municipios: “la sociedad ya no confía en sus instituciones y menos en su sistema de seguridad e impartición de justicia”.

Exigió que se cumplan las leyes, la certificación, evaluación y profesionalización de los cuerpos policiacos en todo el estado, pero especialmente en Acapulco.

“El hartazgo ya no es el mensaje correcto para los gobiernos, llevamos tres años diciendo que la ciudadanía vive en hartazgo y exigencia de seguridad, pero no tiene respuesta porque no se aplican las leyes”, expresó.

Cuestionó también que los gobiernos se empeñen en posicionar la imagen y modernización de Acapulco, pero lamentó que en “el traspatio y (en) la cocina” siga imperando la impunidad, la violencia y la inseguridad.

Durante esta reunión varios empresarios afiliados al Grupo ACA comentaron sus experiencias frente a los grupos del crimen organizado, como Miguel Aceves, quien señaló que prefirió cerrar un negocio porque no podía pagar “la cuota”.

Además respaldaron las propuestas que ha hecho el MC en el Congreso, entre ellas, endurecer el castigo a extorsionadores y halcones, así como eliminar el fuero para quienes desempeñen cargos de elección popular.