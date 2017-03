Monitoreo Politico

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto, les comento que el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, ha manifestado que Acapulco es el lugar turístico más antiguo del país empezando porque fue el punto de partida para el comercio con Asia es aquí desde 1550 en que empezó hacerse el viaje a Filipinas y Acapulco se hizo un centro de comercio, pero también de concentración de muchos que viajaban por el mar incluido el propio Humboldt que llega por Acapulco y que venía del punto de Argentina y Chile, es un acontecimiento importante debido a que atravesó Chilpancingo, llego a Taxco, después fue a Puebla, donde hay una gran tradición por el paso de Humboldt por nuestro país empezando por Acapulco. El Gobernador Astudillo menciono que el año 2016 e inicios de este 2017 ha sido un año extraordinario en el turismo en Acapulco y en el País, México que es la marca, ha ido fortaleciéndose a través de los años, es una realidad, el turismo es un motor económico de este país y que va por más la presencia del Secretario General de la Organización Mundial de Turismo lo dijo también México es un mundo dentro del Turismo. Astudillo Flores afirmó que Acapulco seguirá estando en el ánimo de las familias, el gran trabajo que se viene realizando en materia de inversiones, la belleza del puerto muy pocos las tienen, se ha puesto en marcha la Tirolesa más grande del mundo sobre el mar cruza casi 2 km con una velocidad de 120 km, es un atractivo más y en los próximos días se estará inaugurando el Macro Túnel, es una concesión pero que también tiene inversión de mil millones del Gobierno Federal. También el gobernador Héctor Astudillo Flores, no dejo de mencionar algo muy importante que se ha hablado durante mucho tiempo, como es la situación de la violencia en Guerrero, de manera muy congruente y responsable el mandatario estatal informo que esta situación no ha afectado al turismo debido a que el turismo ha aumentado en Acapulco en un 8% que viene siendo una cifra extraordinaria y es una percepción real de lo que hay en Acapulco. Se está recuperando mucho los vuelos nacionales e internacionales, aerolíneas que incrementaron considerablemente sus vuelos, se está avanzando. Acapulco viste su mejor presentación, está muy bonito, muy cuidado hay mucha lealtad con Acapulco, los números son muy buenos, ha sido una semana muy buena para el Estado de Guerrero, especialmente para el Paradisiaco Puerto de Acapulco en donde se ha realizado con bastante éxito la Edición 42 del Tianguis Turístico el más importante de nuestro país en donde todos los Estados de la República, participaron exponiendo y ofertando productos para los miles de prestadores de servicios que hicieron presencia en tan importante evento; Ha sido un hecho muy singular en donde Acapulco se vistió de fiesta con sus mejores galas el mar, el cielo, el sol, pero sobretodo con la gran hospitalidad que siempre nos ha caracterizado a todos los Guerrerenses. Acapulco es el punto turístico con mayor tradición y con mayor historia de este país sobre todo en lo que fue el siglo XX, la industria turística mexicana no se podría explicar hoy sin aquella aventura del presidente Miguel Alemán Velasco, en el momento en el que decidió exponer más allá de nuestras fronteras el Paraíso que es esa hermosa bahía que por cierto se utilizó primero para actividades comerciales como lo muestra el Museo y Fuerte de San Diego en la propia bahía hasta donde están algunos vestigios de la historia de la relación comercial entre México y Japón donde Japón es el punto en donde hoy se encuentran los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores, tratando de redireccionar la economía dependiente de Estados Unidos hacia el occidente, hacia Japón, hacia China, hacia aquella región del planeta. El Turismo en México es una industria importantísima, el año pasado llegaron a este país 35 millones de visitantes internacionales, el 50% más de lo que se tuvo en 2012 que fueron 23 millones de visitantes, durante esta semana del Tianguis Turístico que sin duda alguna ha sido el mejor en la historia de México, todos los empresarios tuvieron la oportunidad de exponer sus productos ante más de 80 países que estuvieron representando por un importante número de proveedores de servicios turísticos en el resto del mundo. Fue todo un éxito y no se nos olvide que son 35 millones los que vinieron el año pasado a nuestro país, no por el clima, no por la situación económica, más bien porque los mexicanos los Guerrerenses sabemos y sabemos hacerlo bien, ser buenos anfitriones con quienes nos visitan. El 83% de los turistas que están en el país son nacionales, Acapulco es un destino hoy nacional visiblemente por razones que estamos muy cerca de la Ciudad más grande del mundo, como lo es la Ciudad de México, con todo lo conurbano que tiene además de acciones materiales que facilita la llegada de visitantes a Guerrero, entre ellas están el segundo piso que sale a la caseta de Tlalpan el otro es el paso exprés que pasa en Cuernavaca y que entra en funcionamiento el día de mañana sábado 01 de abril. Así que estimados lectores para el estado de Guerrero se espera que en esta Semana Santa será un total éxito en todos los destinos turísticos que cuenta nuestra Entidad..!! Pasando a otro tema el evento que tuvo en días pasado en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México el presidente de la República Enrique Peña Nieto, un evento inédito, un evento muy importante debido a que ha tenido frentes necesarios de cubrir en primer lugar para la familia militar mexicana, es decir para la familia de nuestros soldados, de nuestros pilotos, de nuestros marinos, que hay soldados hay marinos que se avientan bastante tiempo sin ver a sus familias y de alguna manera lo hacen primero por seguridad, lo hacen porque en las operaciones que están desarrollando y en las que están sometidos así lo exige, por eso es importante que ante tanta presión de la función que son nuestras Fuerzas Armadas específicamente por lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en las últimas tres semanas era necesario que el Presidente de la República estuviera con las familias de los militares, era necesarios que estuviera con la Tropa, que estuviera con los Oficiales, con los Jefes, con los Generales, para expresarles en primer lugar, que él si los entiende y que se entienda bien, no es Enrique Peña Nieto el que el que hablaba, es el presidente de la República, es decir el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas el que estaba ahí, el que estaba mostrando su agradecimiento, su apoyo, pero también y creo que es el punto más importante del mensaje, su comprensión de lo que son las Fuerzas Armadas, López Obrador definitivamente no tiene ese conocimiento, por eso el Presidente lo expresó de manera correcta, al decir que no puede haber comentarios irresponsables, no puede haber comentarios ofensivos ni mucho menos que confundan lo que son y lo que están haciendo las Fuerzas Armadas por México. Este evento fue bien recibido, finalmente estamos en un país democrático, en todos los países los presidentes se acercan a las Fuerzas Armadas y al contrario no hay sorpresa, les aplauden precisamente por la importancia que reviste esto, fue un acto democrático, un acto exclusivo de Fuerzas Armadas con su Comandante Supremo y los resultados son positivos de cualquier mensaje político más allá de cualquier mensaje social, lo importante es el reconocimiento que se le tiene que dar a los militares y a sus familias..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooo..!!