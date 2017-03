Netflix presenta tráiler de su nuevo filme "War Machine"

Netflix presentó el nuevo tráiler de su muy esperado filme, “War Machine”, protagonizado por Brad Pitt, Emory Cohen, Topher Grace, Anthony Michael Hall, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Meg Tilly, Tilda Swinton, y Sir Ben Kingsley.

De acuerdo con un comunicado, un filme para nuestros tiempos, este absurdo y bastante oscuro relato sobre la guerra gira en torno del General Glenn McMahon, un hombre atrapado en un agitado sistema moderno de guerra que parece no tener fin.

War Machine es el más reciente filme del aclamado director David Michôd (“Animal Kingdom”). Estará disponible a nivel mundial en Netflix el 26 de mayo de 2017.

El director-escritor David Michôd recrea los altibajos de un general de Estados Unidos como parte realidad, parte una salvaje parodia -levantando el espectro de donde la línea se encuentra el día de hoy. La suya es una exploración anti-sistema, pro-soldado en la forma de una absurda historia de guerra del surgimiento de un líder ultra confiado que marcha hacia el oscuro corazón de la locura.

“War Machine” habla de la deuda que le debemos a los soldados de cuestionar los propósitos a los cuales están siendo dirigidos.

El filme original de Netflix está inspirado por el libro “The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan” del periodista Michael Hastings.