Me siento maltratada por México: Kate

Madrid, España. Marzo 30.- La actriz Kate del Castillo produce y protagoniza ”Ingobernable”, una serie de Netflix presentada este miércoles en Madrid y que saca punta a los paralelismos entre la persecución que ha sufrido en su país y la de su personaje, Emilia Urquiza, nada menos que la primera dama mexicana.

"Me siento maltratada por mi país, es terrible lo que ha sucedido conmigo, un ataque contra una mujer que simplemente quería hacer una película; lo distorsionaron todo de una manera muy fuerte”, aseguró la actriz, que saltó a la fama mundial a raíz de su encuentro con el "Chapo Guzmán" y el actor Sean Penn.

Del Castillo reside actualmente en Los Ángeles. La causa judicial en la que era investigada para saber si recibió fondos del Chapo para su marca de tequila o para el rodaje de esa película ya se cerró, pero dice que se ha abierto otra de la que no tiene mucha información.

Debido a esas investigaciones, el rodaje de todas sus escenas en la serie “Ingobernable” se trasladó a Estados Unidos, y la actriz tampoco pudo asistir a la presentación a la prensa que tuvo lugar en la capital mexicana la semana pasada.

En la ficción, Del Castillo interpreta a una primera dama que pierde la fe en su marido, el presidente de México -el actor Erik Hayser-, y que desde el primer episodio es puesta en la diana de las autoridades, que emprenden una caza y captura tras ella, por motivos que se van aclarando a lo largo de la trama.

Aunque los personajes no están inspirados en la actual pareja presidencial mexicana, la actriz considera que la serie aborda cuestiones relacionadas con el poder y la corrupción que tienen que ver con la realidad.