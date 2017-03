Pablo Milanés: El reguetón carece de valor musical y poética

Ciudad de México, Marzo 30.- El reguetón, uno de los géneros más populares del momento y que genera millones de ganancias a la industria de la música, carece de valor musical como poético, opinó Pablo Milanés.

"Me parece asqueroso. No tiene ningún valor musical, ni poético, ni orquestal, ni nada. Me parece que su valor es nulo, y no sólo de ese ritmo, sino de la música que se está escuchando porque hay una gran falta de valores”, precisó.

Milanés, quien es uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, consideró que en la música popular “se están creando valores superfluos y artificiales que duran poco”.

"Y al otro día se crean otros supuestos valores que no duran nada y que no valen nada. Para mí, la música popular nunca había tenido una crisis tan profunda como la tiene ahora en todos los sentidos”, aseveró.

En cambio, dijo, respeta a los autores que no son aceptados en las disqueras trasnacionales, aquellos que venden poco porque no están de moda debido a que su calidad poética no es la que se usa.

"Hay millones de autores que andan por ahí pasando hambre. A ellos, los respeto porque no son los que están sonando en este momento”, señaló durante su visita a México con motivo del concierto que este 31 de marzo ofrecerá en la capital, al lado de su hija Haydée Milanés.

El creador de clásicos como Yolanda, Yo no te pido y El breve espacio, comentó que a sus 74 años disfruta la vida pese a las complicaciones que ha tenido con su salud y no obstante las desazones que acontecen a diario en el mundo, creadas tanto por los seres humanos como por la naturaleza.

"La vida hay que vivirla y gozarla porque es un momento que nos da la muerte y hay que aprovecharlo. Sabines, el gran poeta y amigo mexicano, decía que la vida es solamente un momento que nos brinda la muerte”, apuntó.

En charla con la prensa, destacó que desde el siglo XIX la música en su natal Cuba se mantiene gracias a los músicos que se crean allá y a quienes forman a los nuevos talentos.

“Eso ha bastado para que existan músicos de tremenda calidad durante más de siglo y medio, lo cual se ha vuelto una tradición que no muere pese a cualquier situación social. Sobrevive y se supera cada día”.

Pablo Milanés confirmó que trabaja en un disco hablado en inglés porque “si todo el mundo, está haciendo su estándar norteamericano, yo también lo voy a hacer”.

Indicó que hizo las bases de diez canciones que seleccionó y ahora comienza a colocar las voces. “Son diez estándares de las más escuchadas canciones de la música norteamericana”, pero prefirió no revelar los nombres, por ahora.

Luego de que se ha puesto de moda llevar a la televisión la vida y obra de varios artistas famosos, como es el caso de su compatriota Celia Cruz, entre otros, el cantautor rechazó que le interese platicar su caso.