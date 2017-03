Dan banderazo de arranque del Programa "Bienvenido Paisano"

Iguala, Gro., Marzo 30.- Autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo de arranque del programa federal “Bienvenido a Casa Paisano 2017”, con el objetivo de orientar, brindar atención y apoyo a todas las familias migrantes que arribarán, no sólo al municipio sino a todo el estado, en este periodo vacacional de Semana Santa.

En su discurso de bienvenida, en representación del alcalde Herón Delgado Castañeda, el síndico procurador, Julio César Catalán Rendón, destacó que con la participación de los tres niveles de gobierno, estas actividades se llevarán a cabo con buenos resultados, para apoyar a nuestros paisanos y que tengan la confianza en todas las instituciones, "de que vamos a dar el mejor rostro y con el objetivo de que se sientan seguros durante su estadía”.

De igual manera, la regidora de Atención al Migrante, Nancy Armenta Espinosa, dijo que este es un programa nacido de buena fe, “porque tristemente no podemos hacer algo más sustancial por ellos, los pocos paisanos que regresan a visitar a los suyos y menos por los que no vienen debido al temor de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que les está aplicando a nuestros connacionales en la Unión Americana. Deben sentirse seguros y sepan que sus derechos aquí, serán respetados y que cuentan con los tres niveles de gobierno, para hacerlos sentir bien”.

“A los migrantes se les debe de dar todo el apoyo a todas las autoridades, para que se les oriente e informe, evitar cualquier situación donde se les llegue a multar o infraccionar sin una justificación, por el contrario, brindarles a nuestros paisanos, la calidez que nos distingue a los igualtecos”, así lo detalló la directora de Atención al Migrante, Dolores Santamaría Carbajal.

Serán cuatro los módulos que se instalarán del 27 de marzo al 27 de abril, en el monumento a la Patria Trigarante, otro está instalado en la entrada del Palacio Municipal, uno en el Zócalo y el último, está instalado en la central de autobuses de la Estrella Blanca, donde se les brindará la asesoría necesaria a todos los migrantes, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde.

En dicho evento asistieron la presidenta del DIF Iguala, Myriam Mayela Martínez Díaz; la síndica administradora, Leticia Márquez Ocampo; los regidores Ednaly López Cerón, Teresa Romero Fernández, Rafael Domínguez Velasco y Roberto León Beltrán, así como la secretaria de Obras Públicas, Raquel Flores Muñoz y directores de área. También el delegado en Taxco del Instituto Nacional de Migración, Óscar Javier Rodríguez Hernández, el suboficial de la División de Fuerzas Federales, Juan José Rojas Reyes y el titular de la Estación Iguala de la PFP, inspector Nicolás Guzmán.