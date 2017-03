Habrá tercera parte

Tamarindos y Cañeros se medirán en una final más de Juvenil "B"; los "albiverdes" se han llevado las dos anteriores ante los "leones"

Iguala, Gro., Marzo 30.- Este domingo la final de la categoría Juvenil “B” tendrá a Tamarindos y Cañeros como sus principales protagonistas para que busquen la corona que aún ostenta Reforma. En esta nueva oportunidad “albiverdes” y “leones” protagonizarán la tercera final de su historia, hasta el momento Tamarindos tiene saldo favorable con dos campeonatos en los cuales supo cómo salir avante tras un duro trajín.

PRIMERA PARTE: SE LA LLEVAN EN LOS PENALES

La primera final que protagonizaron se escribió el 27 de julio de 2014, Tamarindos era la primea ocasión que llegaba a una instancia final en esta categoría, mientras que Cañeros era el bicampeón que buscaba meterse en la historia como el primer tricampeón, pero en el desarrollo del encuentro no se dieron tregua en 80 minutos y tuvieron que irse a los tiempos extra.

En 20 minutos después del tiempo regular no hubo ganador y tuvieron que definirlo por la vía de los penales, en donde el conjunto “tamarindero” estuvo más fino en la definición para ceñirse su primera corona con un global de 5-4, que los puso en el orbe de una categoría que se les había negado.

SEGUNDA PARTE: UN HÉROE LLAMADO LALO MILLÁN

El destino quiso volver a ponerlos en una instancia final por segundo torneo consecutivo, el domingo 8 de marzo de 2015 los “leones” buscaban cerrar la herida dejada por su rival, en aquella ocasión un duelo cerrado y con pocas opciones de gol fue la tónica de un encuentro que no parecía volver a mandar esto a los tiempos extra.

Al minuto 49 en una jugada por la banda, Eduardo Millán se movió dentro del área para anticiparse a la defensiva y con certero remate de cabeza que pegó en el poste la pelota se fue a guardar a las redes para decretar el 1-0 que prevaleció en el encuentro.

LA TERCERA PARTE SERÁ DE ALARIDO

Este domingo 2 de abril se avecina una lucha sin tregua en donde ambas escuadras anhelan un título que se les ha negado en las últimas ediciones y mientras los “leones” tienen la herida abierta todavía tras quedarse sin nada, los “tamarinderos” quieren seguir manejando el historial que les ha favorecido tras sendas batallas.