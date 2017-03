Retraso en dictamen sobre juicio contra Saúl Beltrán no implica protección: Flor

Chilpancingo, Gro., Marzo 29.- El retraso en el dictamen sobre el juicio de procedencia contra el diputado Saúl Beltrán Orozco, no implica protección, afirmó la diputada Flor Añorve Ocampo, coordinadora de la fracción del PRI.

“Yo no soy la presidenta de la Comisión, ¿cómo lo podría proteger?”, señaló este martes en entrevista, pese a que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece los tiempos para la emisión del dictamen sobre un juicio de procedencia.

Aunque las comisiones legislativas también tienen la facultad de ampliar los tiempos para profundizar en el análisis de los asuntos, en caso de que no cuenten con todos los elementos de prueba.

De acuerdo con la también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, sostuvo que la Comisión Instructora ha tardado porque también se trata de evitar "lagunas" legales.

El juicio de procedencia que enfrenta Beltrán Orozco es a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que le giró orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio del párroco de San Miguel Totolapan, Ascensión Acuña Osorio.

Añorve indicó que la responsabilidad de informar sobre los plazos para la emisión del dictamen es del diputado Iván Pachuca Domínguez, del PAN, presidente de la Comisión Instructora.

Añorve Ocampo señaló que el legislador informó el lunes a la Jucopo que realizan un análisis más profundo de la información que aportó la Fiscalía General del Estado.

“Nosotros tenemos que confiar que están haciendo los procesos correspondientes y que se trata de un análisis profundo”, indicó.

“Es el diputado Iván el que tiene que dar respuesta a las preguntas, él pidió una ampliación del término, (pero) no estableció cuánto tiempo más, e informó que están en el análisis de pruebas; esa es la información que tengo”, agregó.

Recordó que la FGE cumplió con la entrega de toda la documentación que se le ha requerido sobre el tema, y que ahora sólo queda esperar que la Comisión Instructora lleve a cabo su trabajo.

También recordó que el caso del diputado Beltrán no es el único en el que se ha solicitado la ampliación de los plazos. “Han estado pidiendo plazos para sacar los dictámenes de la ley 701 y bueno pues nosotros tenemos que confiar que están haciendo los procesos correspondientes”, abundó.

Sobre la garantía de audiencia otorgada a Beltrán Orozco, la coordinadora priista señaló que esa garantía fue propuesta por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y no por la fracción del PRI.