Se registrarán hoy aspirantes a dirigir la CNOP en Guererro

Ados meses de estar en la presidencia del PRI Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, anunció que hoy miércoles 29 de marzo se realizará el registro de aspirantes a la dirigencia estatal de la CNOP con lo que se reestructurará el sector popular, que recientemente fuera también renovado a nivel nacional, en que se encuentran aglutinadas las organizaciones como los trabajadores sindicalizados, los transportistas, los profesionistas y los técnicos, entre otros muchos.

El dirigente estatal priista señaló que es importante tener primero organización y luego unidad, por lo que también se está replanteando los principales cuadros que se tienen en el partido, órganos de dirección, como la Secretaría de Organización, la Secretaría de Elecciones o la creación de la Secretaría de Estrategia Política que se están evaluado con el delegado del CEN, José Parcero López y la secretaria general, Gabriela Bernal Reséndiz, para poder desarrollar todas sus tareas y actividades.

Huicochea Vázquez dijo que se hace un recuento y una análisis de la gente valiosa del PRI, que han mostrado eficiente trabajo desde la pasada campaña política del gobernador Héctor Astudillo Flores, en que se van a invitar a compañeros que han demostrado su eficiencia, porque lo que se quiere es llegar fuertemente unidos en una franca idea de poder seguir manteniéndonos en el poder.

El presidente del PRI Guerrero detalló que se está trabajando con la reestructuración de los tres sectores CNC, CTM y CNOP, para que a partir de que se tengan los sectores y organizaciones se empiece a renovar los comités directivos municipales y que en breve se arrancarán todos esos procesos.

Heriberto Huicochea anunció también que la próxima primera semana del mes de abril se realizará la Comisión Política Permanente en donde se aprobarán todos los acuerdos para que apegados siempre a la normatividad, a sus estatutos porque el PRI no cambia de ideología, no la mueve, como tampoco su estructura programática, se pueda llegar a todos los rincones del estado, porque queremos a coadyuvar al gobierno de Héctor Astudillo Flores a hacer no solo un buen gobierno sino un gran gobierno, porque es la única manera de que al ciudadano pueda dársele confianza en el PRI.

El dirigente del PRI Guerrero hizo saber que se invitará en fines de semana a funcionarios del gobierno estatal y del gobierno federal a que informen a los priistas lo que están haciendo, dónde y cómo los están haciendo, para poder contribuir en la gobernabilidad, ya no sólo se está hablando específicamente de temas partidistas, ya que lo que queremos es que los beneficios lleguen a la gente, al ciudadano, que se combatan todos los males de Guerrero, pero a través del asambleísmo, hay que involucrarnos, hay que hacer que se involucre la ciudadanía, dijo finalmente.