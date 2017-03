En el marco del controvertido asunto de la Ley 701, que reconoce los derechos y cultura indígena del Estado, el Diputado local Raymundo García Gutiérrez, que representa al distrito 26 con cabecera en Atlixtac, ubicado en el corazón de la zona indígena, manifestó que respalda la desaparición de esta ley y la aprobación de una nueva que regule realmente entre otros temas: la formación de las policías comunitarias.

Indicó que no solo los municipios con población indígena necesitan esa ley, sino todo el Estado y todos los pueblos que quieran conformar su grupo de seguridad comunitaria. En este sentido, se deben establecer lineamientos concretos y la temporalidad de quienes participen en esos grupos. Ejemplificó que en la CRAC, los policías comunitarios son elegidos por un año sin goce de sueldo y al término de su periodo, se vuelve a nombrar a otros miembros.

Explicó que en muchos de los grupos que operan actualmente los comunitarios tienen más de un año militando, lo que genera acciones de corrupción y justifican a la comunitaria para realizar actos fuera de la ley. Urge pues, una nueva ley 701, bien pensada y que regule totalmente a las policías comunitarias, para evitar que esta solución a la inseguridad, se convierta en un problema como está sucediendo actualmente.

El trabajo parlamentario por otra parte, tiene muchos puntos de agenda a concretar. La diputada Flor Añorve Ocampo ha propuesto reformas al Código Penal y al Registro Civil, para prohibir y castigar hasta con 4 años de cárcel, a quien contraiga matrimonio con alguien menor de edad. Los niños deben vivir su infancia al máximo, principalmente las niñas, que son las más afectadas con estas prácticas.

La diputada Silvia Romero Suárez por su parte, propuso adicionar el Código Penal con un capítulo denominado “usurpación de identidad”, ya que Guerrero ocupa el tercer sitio en robo de identidad, delito que sigue incrementándose. La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, propuso al pleno reducir a 35 el número de diputados: 25 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

La diputada que coordina a la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, propone que se acelere la emisión de dictámenes, para adecuar las leyes secundarias a la nueva Constitución política del Estado y que no se pida una nueva prórroga para hacerlo, pues podrían quedar sin efecto.

VIVA MÉXICO Y SU PUEBLO.

Un emotivo mensaje envió al pueblo de México durante su participación en el Tianguis Turístico 2017, el Secretario de la Organización Mundial de Turismo, Taled D. Rifaid. En su intervención pidió a los mexicanos sentirse orgullosos de su país, porque México es el futuro. “Cuando combinas toda esa gran personalidad: sus hermosos ríos, las hermosas playas, nadie puede jugar con la gente que tiene”.

Al hablar sobre el muro que pretende construir el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el funcionario de origen Jordano, Taled D. Rifaid, manifestó su fe en que ningún muro en este mundo puede aislar a México; “el país que lo hiciera solo estaría aislándose a sí mismo. Siéntanse orgullosos de su país, Sean orgullosos y sean modestos, eso son ustedes”, indicó.

ATAQUES CON FONDO.

Aunque los dirigentes de la Coparmex y la Canaco que operan en Chilpancingo, aseguran que sus críticas en contra del Alcalde Marco Antonio Leyva Mena, no tienen ningún interés político, lo cierto es que ambos líderes empresariales se han dedicado a desprestigiar al edil capitalino y amenazan con exigir al Congreso que lo obligue a solicitar licencia. Eso desde luego es totalmente absurdo y el poder legislativo jamás procedería de esa manera.

En el asunto de los ataques contra Leyva Mena confluyen intereses económicos de quienes exigen que se les otorguen contratos para surtir al ayuntamiento, así como la toma del poder si cayera el actual alcalde, imponiendo a su suplente o a otro miembro de sus grupos, sin faltar el pago millonario de una demanda laboral en contra del ayuntamiento. Ni el zumpangueño Adrián Alarcón Ríos (Coparmex) ni Víctor Manuel Ortega Corona (Canaco), son unos angelitos. Usan el nombre de sus asociaciones para el lucro personal.

LA INCAPACIDAD DEL FISCAL.

Mucho revuelo causó la entrevista que el diario español El País, le hizo al Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, especialmente por la afirmación que hizo en el sentido de que no cuenta con recursos suficientes para enfrentar al crimen organizado. No le falta razón en lo que afirma porque solo cuenta con 400 policías ministeriales. Sin embargo, la realidad indica que no es responsabilidad de esa dependencia, el combate al crimen organizado.

La FGE es un ente encargado de perseguir al delito mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión a solicitud de los jueces correspondientes. En este sentido, se cumplen muchas órdenes, pero son en casos menores y del fuero común como les corresponde: padres irresponsables, homicidas buscados durante mucho tiempo, asaltantes comunes, pleitos de vecinos, etc..

Sin embargo, la Fiscalía tiene la obligación legal de investigar a fondo para capturar a los responsables de cometer delitos. En este sentido, ha fallado mucho en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión más importantes como la de El Tequilero y el esclarecimiento de muchos crímenes de periodistas, funcionarios, empresarios, etc. No queremos que Xavier Olea Peláez combata al crimen organizado, solo que investigue bien y cumpla con su trabajo al pie de la letra.

