Frank en su Tinta

“TENGO las manos limpias”. Lo mismo dijo Felipe Calderón en el año 2006 y las tenía más sucias que un marrano del río San Juan de Iguala (con perdón de los puercos de ese río por la comparación). Además, dejó al país en crisis económica y con una guerra oficial contra el narcotráfico que no termina aún. Sin olvidar la muerte de 49 niños en la Guardería ABC, propiedad de su prima política. Once años después la misma frase es utilizada por la candidata (también del PAN) a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, luego de revelarse que la PGR investiga a su padre y seis hermanos por presunto lavado de dinero. “Tengo las manos limpias y nada ni nadie me va a detener”, afirmó. Vázquez Mota dijo que la difusión de información sobre supuestas operaciones irregulares con empresas fantasmas por parte de su familia, “es solo una muestra de que nos tienen miedo y que vamos a la delantera; en el Estado de México ocho de cada 10 mexiquenses han manifestado su interés de votar por el PAN, ya que están hartos de vivir bajo el mismo régimen a lo largo de casi cien años”, indicó. ¿Será?......... EN EL PRD no terminan los problemas provocados por roces entre las tribus. Ahora miembros del comité nacional perredista interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional Jurisdiccional en contra de la presidenta nacional, Alejandra Barrales, debido a que consideran que cometió violaciones a los estatutos al ocupar dos cargos simultáneamente. Los denunciantes fueron Margarita Guillaumín, Carlos Sotelo y Reyes Morales, quienes alegan que Barrales atentó contra el artículo 111 de los estatutos del PRD y exigen que sea separada de su cargo como dirigente. Asimismo, los quejosos solicitaron a la Comisión Jurisdiccional que luego de ser removida se llame a un Consejo Nacional para que se busque a un sustituto a la brevedad posible. La denuncia se debe a que Alejandra Barrales regresó como senadora y sigue como presidenta nacional del partido del Sol Azteca……… 13 PRIISTAS quieren la candidatura a la presidencia municipal de Chilpancingo, aunque la ventaja es para César Armenta Adame, secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores…….. EN TAXCO no hay que perder de vista al Delegado (priista) de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero, Abraham Ponce Guadarrama, quien aspira a la diputación local que actualmente tiene Flor Ocampo Añorve……… EN HUITZUCO hay que seguirle la pista al subsecretario (priista) de Agricultura del gobierno estatal, Héctor Ocampo Arcos, quien ya fue presidente municipal y diputado local, aunque para la alcaldía también tiene aspiraciones la señora Flor Sánchez Gaytán…….. EN TEPECOACUILCO el Delegado de Gobierno en la Región Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta, se mantiene en el ánimo de la gente y podría intentar nuevamente recuperar la presidencia municipal para el PRI, aunque el joven alcalde panista, Julio Galarza Castro, podría buscar la reelección…….. EN TELOLOAPAN el tricolor no gana desde 1989 y el panorama actual le pinta igual o peor, por lo que si el perredista Robell Urióstegui Patiño no se quiere reelegir, Movimiento Ciudadano podría ganar la alcaldía con Pablo Segura Valladares…….. POR CIERTO, está cumpliendo dos meses la dirigencia estatal del PRI con Heriberto Huicochea Vázquez y Gabriela Bernal Reséndiz y este miércoles se realizará el registro de aspirantes a la dirigencia estatal de la CNOP, donde ya lleva delantera el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza, apoyado por Manuel Añorve Baños…….. EN EFECTO, en Guerrero ha aumentado las cifras de la violencia, pero también las de turismo, sobre todo en Acapulco, que es la capital financiera del Estado. Se deben reconocer las acciones que realizan las autoridades estatales y federales del ramo turístico……. SIMPLE Dato: Encabezados por Migue Barbosa, 11 senadores del PRD se separaron este martes de su fracción, luego de que Dolores Padierna fue nombrada como coordinadora…….. PUNTO.