Averígüelo Vargas

Dos son los dirigentes de organizaciones empresariales, con una baja membresía en Chilpancingo, que se lanzan contra el alcalde capitalino Marco Leyva, sólo para tratar de satisfacer sus propios intereses y de otros personajes cercanos a ellos, con quienes buscan repartirse las ganancias que ilusoriamente esperan obtener.

El más activo y agresivo, es el dirigente de la Coparmex, Adrián Alarcón Ríos, cuyos afiliados en la capital no deben pasar de un par de docenas, pero aparentemente supone que por sus iniciativas puede remover al edil, a fin de que el lugar lo ocupe uno de los integrantes de su grupito, para quedar en condiciones de repartirse lo que haya que repartir.

Ese es todo su interés, que su afiliado sea reconocido por el Congreso del Estado como el alcalde suplente de Marco Leyva, una vez que hagan prosperar la demanda de juicio político que anunció habría de presentar, pero tanbién supone que los diputados respaldarán su exigencia, de hacer el cambio en el ayuntamienyo, para que él quede como el poder tras el trono, una vez que se designe a su afiliado, a quienes ha de suponer, puede mover con tranquilidad y sin problemas.

Ese es uno de los adversarios del presidernte municipal electo por más de 30 mil o 40 mil votos de los ciudadanos locales, pero que Adrián Alarcón quiere remover con la fuerza de sus dos docenas de afiliados, más el apoyo de la Legislatura guerrerense, a la que cree poder manejar.

El otro promotor del cambio, líder supuestamente de la Canaco Víctor Manuel Ortega Corona, es nada más y nada menos que consuegro de la fichita mayor de la ciudad, Pioquinto Damián Huato, el más mañoso de los vivillos de la ciudad y a quien Ángel Aguirre, ex gobernador, calificó como el político más corrupto del estado.

Todo esto ya lo señaló Marco leyva, quien, sin embargo, los llamó a colaborar en beneficio de la ciudad, en lugar de pasarse el tiempo inventando conjuras y pensando a quien fastidiar para que ellos logren más y mejores ganancias.

CANACO, PIDE DIALOGAR CON LOS DELINCUENTES; ABIERTO RECHAZO DE PRD, PAN Y PT.— Por cierto que el canaco, Ortega Corona, propuso también que se dialogue con los delincuentes para bajar la inseguridad del estado, como ha propuesto el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, lo que resulta absolutamente inaceptable, porque en ese caso lo que debe hacerse es aplicar la ley de la mejor manera posible, pero de ninguna manera sentarse en una mesa con los homicidas, secuestradores o narcotraficantes, para pedirles que le bajen a sus acciones, ya que tienen asustada a la ciudadanía, al obispo y al jefe de los comerciantes.

¿Cómo sería el dialogo que estos personjes proponen con la delincuencia organizada:

--Señor delincuente, venimos a pedirle que ya no cometa tantos delitos para bien de la ciudadanía.

--Muy bien (responde el sujeto encapuchado, que tiene a la mano un “cuerno de chivo”), ¿pero qué me proponen, me van a dar un subsidio, para reponer las acciiones que deje de realizar o me entregan todas las sectetarías de Seguidad pública del estado, para que no haya más confrontaciones?

--Bueno, trataríamos de darle una cuota, (le responderían el obispo y el canaco), por ejemplo 10 ejecuciones al mes, 50 casos de extorsión, 15 secuestros y nada más, pero sin rebasar esa cuota, porquer ahora están muy arriba. (Fin de la primera parte del diálogo).

Bueno, el que redacta no dialoga con los malos, pero creo que esa sería la forma en que podrían entendese con los integrantes de la maña.

Porque si van a dialogar, obviamente que no pueden pedirles que detengan total y absolutamnte sus acciones delictivas, porque esa es su naturaleza.

No sólo es ilegal y absurdo dialogar con quienes violan la ley en forma tan brutal, porque si eso fuera posible, antonces ¿para qué queremos leyes?

EL TRIUNFO DE JAVIER SALDAÑA UNA MUESTRA DE LA UNIDAD DENTRO DE LA UAGro.—La elección en la Universidad Autónoma de Guerrero es un hecho consumado y calificado, de modo que el único aspirante logró 66 mil 597 votos, que representan el 93 por ciento del padrón universitario, es decir, de todos los que de alguna manera forman parte de esa gran comunidad educativa.

Que un porcentaje tan elevado de alumnos, maestros y trabajadores haya acudido a sufragar, aunque supieran que era el candidato único, que no había posibilidades de que perdiera o de que lo superara algún otro contendiente, muestra que todos ellos decidieron mostrar su aceptación y darle su aval al doctor que ya estuvo en el cargo y que ahora tendrá otros 4 años, para hacer un mayor esfuerzo en beneficio de la máxima casa de estudios del estado.

Es decir, que al no haber una competencia directa, los univesitarios podrían haberse ahorrado al viaje a la urna, dado que no había ninguna posibilidad de que perdiera la elección, pero aún así acudieron para validar el nuevo periodo rectoril de Saldaña, como una abierta y clara muestra de confianza de que hará un buen trabajo y para ratificar su determinación de que siguiera en el puesto, por los buenos resultados alcanzados hasta ahora.

SÓLO 11 DE 81 AYUNTAMIENTOS NO ENTREGARON SU CUENTA PÚBLICA: AGE.—Mucho ha mejorado hasta ahora la obligación de los ayuntamientos de entregar sus cuentas públicas a la Auditoría General del Estado (AGE) y demás instancias fiscalizadoras locales y federales, lo que en buena parte se ha logrado porque ese organismo que preside Alfonso Damián Peralta, ha estado insistiendo ante los presidentes municipales para que cumplan con esa obligación constitucional.

Además, cuando es necesario, les brinda el apoyo y la asesoría necesaria para que salgan adelante con la comprobación de sus gastos y de los ingresos que reciben, por lo que hasta ahora, en el periodo de inicio el año, cumplieron con esa responsabilidad 70 de los 81 municipios de Guerrero y sólo 11 están pendientes de hacerlo y esos han sido requeridos para que en el menor tiempo posible cubran con ese trámite obligatorio.

Hasta hoy miércoles, tienen de plazo para entregar sus cuentas y quienes no lo hagan pueden ser mostrados púbicamente y si persistenen en la negativa se les pueden iniciar procesos administrativos y disciplinarios y si aún así fallan, se le da vista a la Fiscalía del estado, para que inicie los procedimientos correctivos correspondientes.

En realidad son muy pocos los ayuntamientos que no habían cumplido hasta el lunes pasado, porque antes eran muchos más, pero ahora la AGE, de Damián Peralta, los asesora y los ayuda para que cumplan en tiempo y en forma, con su entrega de cuentas.

evargasoro@hotmail.com

evargasoro@yahoo.com.mx