Sin transparentar información pública los 81 ayuntamientos

Chilpancingo, Gro., Marzo 28.- A poco más de un mes de concluir el plazo para que todos los sujetos obligados transparenten su información pública en plataformas de internet, los 81 ayuntamientos de Guerrero no tienen ningún avance consolidado en esta disposición.

“Son los que menos cumplen”, confirmó Roberto Rodríguez Saldaña, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIGro).

Informó que han insistido a los alcaldes en que deben cumplir con el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Sin embargo, expuso que hay “resistencias” de su parte, pese a que el plazo vencerá el próximo 4 de mayo.

De acuerdo con el Periódico Oficial de la Federación, de fecha 4 de mayo del 2016, los sujetos obligados deben cumplir con los lineamientos técnicos generales para la publicación de sus obligaciones.

Deben publicar sus salarios, estudios, resoluciones, acuerdos, contratos, convenios, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio financiero de sus facultades, funciones y competencias.

Si los ayuntamientos incumplen el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08, el Itaigro deberá intervenir y realizar el trabajo que le corresponde a los sujetos obligados, pese a que el presupuesto de este 2017 no prevé recursos para eso.

No obstante, Rodríguez Saldaña precisó que el gobernador Héctor Astudillo Flores instruyó a la directora general de Fortalecimiento Municipal, Gisela Ortega Moreno, para que ayude a los alcaldes a cumplir con esa disposición.

El comisionado informó que trabajarán conjuntamente para que los 81 ayuntamientos preparen y suban a sus plataformas de internet toda la información pública que han operado desde el arranque de su administración.

Dijo que los presidentes municipales “no han mostrado interés”, quienes incluso incumplieron con su informe de labores del 2016.