Presente Taxco en la develación de estatua de Juan Gabriel en Aca

Omar Jalil Flores Majul presidente municipal de Taxco, acompañó al gobernador del estado Héctor Astudillo y al alcalde Evodio Velázquez, al asistir como invitado especial a la develación de la estatua del Divo de Juárez, realizada por el Secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero en la entrada de la zona turística de Sinfonía del Mar en el puerto de Acapulco.

El presidente Omar Jalil señaló que la develación de la figura de uno de los cantantes más populares de México, forma parte de un reconocimiento y agradecimiento por el amor que el cantautor tenia al puerto de Acapulco y el estado de Guerrero.

En esta significativa ceremonia para los guerrerenses y ante la asistencia de cientos de acapulqueños en el teatro Sinfonía del Mar, el coro infantil de Esperanza Azteca abrió el evento interpretando las canciones de Juan Gabriel, para posteriormente teniendo como escenario la puesta del sol en la concha acústica, al ritmo del mariachi del divo Juan Gabriel, la cantante Aida Cuevas interpretó temas de éxito como Te sigo amando, Tu a mí no me hundes y Ya no me interesas entre otras.

Juan Gabriel principal bastión de la canción regional mexicana contemporánea, considerado como el artista más importante de la música en español, quedo inmortalizado de pie y con los brazos extendidos para su permanencia frente al mar de Acapulco.

Finalmente Omar Jalil destacó que la estatua ubicada en la zona de La Quebrada recientemente remodelada, es el homenaje al compositor mexicano que refrendo muchas veces su cariño por el puerto de Acapulco y que incluyo en sus canciones como “Amor Eterno”, grabada por primera vez en el año de 1984 por la española Rocío Durcal, por lo cual es merecedor del reconocimiento del pueblo guerrerense siendo un atractivo más para los visitantes nacionales e internacionales que prefieren este destino turístico.