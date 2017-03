Respalda el diputado Raymundo García desaparición de la Ley 701

Chilpancingo, Gro., Marzo 27.- El diputado local Raymundo García Gutiérrez (PRD), respaldó la desaparición de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero y la aprobación de una nueva que realmente regule, entre otros temas, la formación de las policías comunitarias.

La 701 “Se tiene que mejorar con una adecuación actualizada, que no establezca ningún límite de territorio y debe ser integral”, expresó.

Comentó que no sólo los municipios con población indígena necesitan esa ley, sino todo el estado y se deben generar las condiciones para todos los pueblos que quieran conformar una organización de seguridad comunitaria, por ejemplo.

Pero señaló que la ley debe establecer lineamentos concretos, sobre todo en la temporalidad de las personas que participen en esos grupos, como ocurre con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Explicó que los elementos de las policías comunitarias de la CRAC son elegidos en asamblea general por un año, sin goce de sueldo, como servicio social. Al término de su periodo, la corporación se vuelve a conformar por otro año.

“Más de un año en la policía comunitaria genera acciones de corrupción, no están exentos y no pueden utilizar la comunitaria como una justificación para realizar actos fuera de la ley”, planteó.

Consideró que la manera de apoyar la operación de esos grupos es dotándolos de uniformes, botas, entre otros utensilios.

Otra de las modalidades de la nueva ley de derecho indígena es que no será exclusiva para los pueblos indígenas, porque ya emigraron a todos los municipios y hacer demarcación sería discriminatorio.

Pero García Gutiérrez también expuso que esas agrupaciones no habrían surgido si los tres niveles de gobierno hubieran cumplido con su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Cuestionado sobre las críticas del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el sentido de que se niegan a darle vigencia a la Ley 701, el legislador perredista expuso que hay un transitorio en base al cual debe reformarse.

“Hay actores que buscan reflectores y manifiestan que el Congreso no quiere reformarla, eso no es cierto”, dijo y señaló que las comisiones unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos están en eso.

Sobre los foros que proponen líderes sociales para la construcción de la nueva ley, el legislador, dijo que por su experiencia, “no tienen mayor productividad” porque convocan a ciudadanos sólo para llenar los salones pese a que no tengan conocimiento, participación ni interés por el tema.

Pero los convocó a entregar sus ponencias y propuestas directamente a las comisiones unidas que analizan la nueva ley en el Congreso local.