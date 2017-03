Scarlett Johansson presenta "Ghost in the Shell" su más reciente película

“Si estamos todos aterrorizados por el futuro, ¿por qué seguimos caminando en esa dirección?”, se pregunta Scarlett Johansson al presentar “Ghost in the Shell”, un filme que proyecta un turbio mundo regido por la tecnología, los “hackers” y una sombría relación entre el hombre y la máquina.

“Creo que el entorno creado en ‘Ghost in the Shell’ es tan convincente que no parece que esté muy lejos de nuestro alcance. Nos da ideas para reflexionar”, dijo Johansson. (Entonces, ¿estamos preparados como sociedad para afrontar los desafíos que nos acechan? “Claramente no, si estamos todos aterrorizados. Buena suerte para todos nosotros”, bromeó con tono ácido.

El desarrollo extremo de la inteligencia artificial, el derrumbe de la privacidad y la invasión tecnológica a todos los niveles son algunos de los dilemas que plantea “Ghost in the Shell”, dirigida por Rupert Sanders (“Snow White and the Huntsman”, 2012) y en cuyo reparto Johansson aparece escoltada por Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbaek y Takeshi Kitano.

Apartándose momentáneamente de las fantasías coloridas de la factoría Marvel que la tienen ocupada en los últimos años, Johansson se mostró sorprendida de que en la promoción de “Ghost in the Shell” todos los periodistas le cuestionen sobre lo inminente que parece el futuro que imagina este cinta distópica.

El proyecto de “Ghost in the Shell” “me pareció muy abrumador. La película es introspectiva pero también es violenta y fría”, aseguró Johansson.

Hablar de “Ghost in the Shell” es hablar de palabras mayores del manga. Creada por Masamune Shirow, esta serie japonesa de cómic “cyberpunk” cautivó al público por sus debates filosóficos y fue la génesis de numerosos contenidos derivados, entre los que destacaron las dos aclamadas películas de animación de Mamoru Oshii: “Ghost in the Shell” (1995) y “Ghost in the Shell 2: Innocence” (2004).

Con constantes guiños más o menos ocultos a la primera de las cintas de Oshii, la nueva versión en carne y hueso de “Ghost in the Shell” presenta a Major (Johansson), una “cyborg” diseñada para servir en un cuerpo de élite policial.

Considerada como la primera de una nueva evolución de la fusión entre el ser humano y las máquinas, el mundo de Major se vendrá abajo al descubrir nuevos aspectos sobre la naturaleza de su identidad y su pasado.

Esta cinta también se vio envuelta en cierta polémica por las críticas de un sector de los seguidores a la elección de Johansson para interpretar un rol con rasgos asiáticos.