Zona Sísmica

Aparte de que el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, protege a Mario Moreno Arcos de la crisis financiera en la que dejó sumida al municipio, en días pasados, el dos veces presidente municipal de la capital guerrerense, fue premiado como delegado federal del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Guerrero.

Cuando Leyva Mena llegó al municipio de Chilpancingo, encontró la casa sucia y en ruinas, pero no por el tiempo, sino porque en el sexenio que gobernó Moreno Arcos (dos periodos de tres años cada uno como presidente municipal), había una corrupción de esas como las que llama hoy Andrés Manuel López Obrador: “sin llenadero”.

Leyva Mena, reconoce que la crisis financiera por las que atraviesa el ayuntamiento es el resultado de las deudas que dejo la administración pasada de Moreno Arcos.

El alcalde se ha negado revelar a cuanto equivale el monto de las observaciones financieras que le ha hecho la Auditoria General del Estado (AGE) y se ha zafado constantemente al decir que él se dedica a trabajar y “no a andar generando problemas y cuchicheos políticos”.

“Somos del mismo partido, los estimo bien, amor y paz con los Moreno. Hay deudas, son deudas que están en proceso de comprobación”, confió Leyva Mena.

Cierto que el Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE no exige una cédula profesional de médico para ser delegado estatal, pero si necesita de otros atributos, profesionales y morales para ser designado y entre los cuáles, seguramente habrá algunos con los que Mario Moreno Arcos no cuente a cabalidad o que bien, haya sido cuestionado por ellos a lo largo de su carrera política.

Las condiciones para ser delegado estatal son: 1.- Ser mexicano y estar en pleno uso de sus derechos. 2.- Ser de reconocida honorabilidad, sin antecedentes penales y no encontrarse inhabilitado por resolución administrativa. 3.- Contar con experiencia administrativa en el sector público. 4.- Establecer su residencia dentro del ámbito territorial de la Delegación Estatal o Regional, para la que sea nombrado, según corresponda, en cuyo caso basta residir en dicha entidad federativa y 5.- Contar, cuanto menos, con estudios concluidos de nivel licenciatura o su equivalente.

De esta lista de cinco requisitos, algunos de ellos han sido muy cuestionados por la sociedad chilpancinguense, sobre todo el que se refiere a la honorabilidad, ya que Mario Moreno dejó un tiradero en Chilpancingo que hasta literalmente, con la basura ha tenido que batallar el alcalde Leyva Mena.

El mismo Marco Antonio Leyva asegura: “La sociedad merece que le digamos cómo se están usando los recursos y también debemos de decir cómo nos dejaron el ayuntamiento y eso se está haciendo también en la cuenta pública”.

Eso quiere decir, sin preámbulo alguno que Moreno Arcos tiene un plazo que le otorga la ley para comprobar las observaciones financieras, plazo que no ha cumplido hasta el momento de su nombramiento como delegado estatal del ISSSTE, o al menos no lo ha dado a conocer públicamente.

Y si no me equivoco, el estar bajo investigación por la AGE es cuestión de que no cumple con una honorabilidad, al menos hasta que se termine dicha investigación, por lo que el requisito 2 de La Ley Orgánica no lo satisface a cabalidad, salvo que se lo quieran pasar por el arco del triunfo las autoridades federales, como acostumbran.

Moreno Arcos anduvo en la Ciudad de México de un lugar a otro en busca de “chamba”, que seguramente no le dieron por esos antecedentes. Incluso, él mismo dice que desechó invitaciones del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; del subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y del mismo gobernador, Héctor Astudillo Flores, para integrarse a sus equipos de trabajo, pero no lo convencieron.

Tal vez en ningún momento le ofrecieron cargo alguno por sus antecedentes, sino es que aún tiene bien impregnado el estigma que le dejó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien aún le guarda, dice total “lealtad”. Lo que si es cierto, es que representa una carta fuerte para Aguirre en el 2018, es por eso sus insistencia en seguir vigente dentro del estado.

Fue el ex gobernador de Chihuahua y director del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien se compadeció con el político guerrerense y lo premió con la delegación estatal en Guerrero, aún sin revisar su curriculum o se hizo de la vista gorda.

Dejó la ciudad de Chilpancingo hecha una pocilga en cuestión administrativa, pero también a Moreno Arcos la sociedad le reclama los más de mil 70 millones de pesos que en el año 2013 hizo como inversión el gobierno federal y estatal para rehabilitar el sistema de agua potable.

Dicha inversión se hizo a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero y fue hasta ahora, en la visita del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se anunció la distribución del vital líquido. Después de cuatro años.

En una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica a 60 municipios para analizar el índice de Calidad de Vida, la peor ciudad para vivir es Chilpancingo. Los puntos que se tomaron en cuenta en el estudio fueron: oferta suficiente de vivienda; movilidad en la ciudad; limpieza atmosférica; suficiencia de centros de esparcimiento y diversión; buen ambiente de convivencia ciudadana; museos y espacios históricos; bellezas naturales; calidad de vida respecto al resto del país, ahora imagínese si se hubiera tomado en cuenta la inseguridad y la corrupción.

Y esto se lo debemos en gran parte a Mario Moreno Arcos. O dígame si no.

Lamentamos estas decisiones, ya que se ha hecho costumbre en nuestro país y más en los estados, que para ingresar a un cargo o para conservarlo, es casi requisito sine qua non el tener que entrar a la corrupción imperante y repartir el famoso diezmo. Pero ahora, más lo lamentamos por los derechohabientes del ISSSTE en Guerrero. Que Dios los agarre confesados. ¿Tú qué piensas amigo lector?

Movimientos telúricos…Al pie de la letra se ha cumplido el compromiso del gobernador Héctor Astudillo Flores en lo que se refiere a atender las necesidades en infraestructura carretera y de caminos rurales, ya que el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado (CICAEG), Javier Taja Ramírez, se ha reunido con diferentes presidentes municipales, con quienes ha acordado acciones para beneficio de cada región…cabe destacar que Zindi González García, contralor interno de la CICAEG, se ha mantenido atento en estos importantes proyectos, que beneficiaran a los habitantes de los municipios y para mejorar las vías de comunicación y así contribuir a elevar las condiciones de vida de los guerrerenses…vaya un reconocimiento para ambos funcionarios…Beatriz Mojica Morga se encerró con perredistas del estado y se acordó fortalecer a las izquierdas, antes de buscar una alianza electoral con el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador…”Quiero ser el presidente de México”, dijo Armando Ríos Piter, durante el IV Congreso Nacional de Independientes, celebrado el fin de semana en Chilpancingo…Ríos Piter afirmó que renunció al PRD porque el gobierno de Ángel Aguirre Rivero generó una convivencia del narco con el gobierno que aún continua…De igual manera, el senador independiente recordó que la noche del 26 de septiembre en Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, partieron la historia de Guerrero y del país…marcop1955@hotmail.com