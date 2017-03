Omisión intencional en el congreso

Siendo las cuatro de la mañana del jueves 23, terminó el XXI Congreso de la Sección 14 del SNTE sin haber agotado el orden del día. Los puntos omitidos tenían singular importancia. Tanto que a pesar del desvelo y desgaste innecesario a que estaban sometidos, la mayoría de delegados esperaba con interés. La sorpresiva declaratoria de clausura decepcionó. Pareció a todos haber sido invitados a una fiesta y logrado el propósito los anfitriones pasaron a decir a los comensales: “no hay cena, si gustan pueden irse, llevarse los regalos y muchas gracias por habernos acompañado”. No exagero en la comparación.

Los puntos que saltó la mesa de debates fueron: 10.- Instalación en mesas de trabajo, para el análisis y elaboración de los resolutivos del temario de la convocatoria y 11.- Discusión y aprobación de los dictámenes de las comisiones (solamente pusieron a consideración los referentes al informe general y de finanzas) y prosiguieron con el 12 relacionado a la elección del Comité Ejecutivo Seccional. El Presidente de la Mesa tiene facultades para cambiar el orden, pero no tiene para omitir puntos de la convocatoria. La fracción X del artículo 234 del estatuto señala con claridad: clausurar los trabajos del Congreso, una vez se haya agotado el orden del día. El 227 incluso prevé en el párrafo segundo: Sólo podrá suspenderse la asamblea plenaria cuando impere desorden y quien lo presida estime la imposibilidad de continuar los trabajos. No fue este el caso. No había al interior ni fuera del recinto presión de grupo alguno como solía hacerlo la CETEG en otros tiempos. Por demás, avisaron a los delegados “podían permanecer en las habitaciones el resto del día y disfrutar las maravillosas playas del lugar”; todo estaba pagado, incluyendo el desayuno del viernes 24.

Evidenciado lo anterior queda reflexionar. ¿Qué motivos o razones tendría el presidente del Congreso para obrar de esa manera? En mi trayectoria asistí a muchos congresos y nunca, aun en tiempos de Vanguardia Revolucionaria, había presenciado lo que en esta ocasión. En tanto miembro del comité ejecutivo nacional durante tres periodos, me tocó compartir la responsabilidad de presidir congresos de renovación de dirigentes en los cuales la disputa y confrontación alcanzaron cierto nivel de violencia. En Tlaxcala con Juan Nicolás Callejas; en Tabasco, con San Juana Cerda Franco y Rosendo Galíndez; en Michoacán (Congreso de Educación), con Guadalupe Montaño y Jorge Vega, siendo entonces secretario general de la Sección 18 Raúl Morón, quien ahora anda jaloneando la coordinación del PRD en el Senado. Y a pesar de las dificultades para los trabajos y acuerdos no dejamos congresos incompletos. Por eso mi extrañeza. Habiendo condiciones favorables en el XXI Congreso de la Sección 14, no encuentro razón para que omitieran lo más importante: el análisis y la discusión del temario cuyos dictámenes pasan a convertirse en la plataforma de los dirigentes electos.

Al no dar explicación transmitieron una pésima enseñanza a maestras y maestros que por primera vez asistieron. Regresaron con la idea de que así son los congresos. Únicamente para aprobar los informes general y de finanzas de toda la gestión y para elegir nuevo comité seccional. A los demás, que quizás esperaban alguna diferencia en este primer congreso de la era pos reforma educativa y pos Elba Esther Gordillo, simplemente les habría parecido que estamos igual o peor. Al evadir los puntos fundamentales para la gestión sindical dejaron abierta la conjetura y el consenso puede ser: el CEN del SNTE no quiso exponerse a reclamos y menos adquirir compromisos en temas que preocupan e inconforman a la base magisterial; tanto en Guerrero como en otros estados.

Conocí algunas ponencias de delegados de Acapulco, Costa Grande, Montaña Alta, Centro y Norte. Detecté coincidencia en los problemas y demandas y exhorté a no callarse en las mesas para que fueran consideradas sus propuestas en los resolutivos. En lo personal preparé por escrito mi participación en dos temas. Una por asignación a mi Delegación la DIV 50 y otra en la que tuve interés especial. Fundamenté 15 planteamientos en total. Grosso modo tres de ellos: 1) QUE ANTES DE FINALIZAR EL PRESENTE CICLO ESCOLAR, EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL CONVOQUE A ASAMBLEAS REGIONALES DE REPRESENTANTES DELEGACIONALES Y DE ESCUELA PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON PENSIONISSSTE, SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES (Biva) Y LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA QUE LOS TRABAJDORES DE LA EDUCACIÓN SEPAN SI ALGÚN DÍA LA SEP PODRÍA APLICAR UNA TABLA DE ENFERMEDADES Y PAGAR EL 50 % EN INASISTENCIAS POR INCAPACIDAD MÉDICA.

2) QUE LOS DOCENTES DE ESCUELAS MULTIGRADO DEJEN DE DESEMPEÑARLE A LA SEG DE MANERA GRATUITA LA RESPONSABILIDAD DE “DIRECTOR COMISIONADO”. EL SALARIO QUE RECIBEN LO DEVENGAN, ATENDIENDO DOS O MÁS GRUPOS. 3) QUE EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL SE APLIQUE CON TRANSPARENCIA Y CUMPLA LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL ESTATUTO REALIZANDO EL PRIMER PLENO SECCIONAL EN MARZO DEL 2018, PARA RENDIR INFORME Y PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LOS 12 MESES SIGUIENTES. Puntos como éstos quedaron en buena intención. Lamentablemente muchos delegados rompieron el silencio sólo para demandar cinco y no mil pesos de viáticos y gritar UNIDAD sabiendo que los que dividen, son precisamente aquellos que dejan congresos mochos e incumplen la norma estatutaria. Termino felicitando a Javier Sanmartín Jaramillo. Fui partícipe del proceso democrático en que resultó electo y confío en que trabajará para bien del magisterio en general.