Frank en su tinta

EL PANORAMA no le pinta bien al PRI de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, según una encuesta de la Presidencia de la República, publicada el fin de semana por un medio de comunicación nacional. El resultado de la encuesta es contundente y hasta cierto punto humillante: el PRI podría quedar en tercer lugar de la contienda electoral, incluso en cuarto, si aparece un candidato independiente con mucha fuerza. “La decimocuarta encuesta de la Presidencia sobre la fase previa de la contienda electoral de 2018 coincide con otras mediciones que se han hecho públicas y coloca (como las anteriores) a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de las preferencias. El punto 7 se refiere a las preferencias entre la población abierta. En ese y el resto de los escenarios con distintos aspirantes, López Obrador de Morena aparece en primer lugar con 17.52 por ciento de las preferencias, seguido por Margarita Zavala del PAN (11.21), Miguel Ángel Osorio Chong del PRI (8.24) y Ricardo Anaya Cortés del PAN (7.36). Otros aspirantes que rondan 6 por ciento de las preferencias son Eruviel Ávila (PRI), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Rafael Moreno Valle (PAN). En sentido inverso, (‘‘¿por cuál partido definitivamente no votaría usted?’’), el PRI se lleva las palmas, pues un tercio de los encuestados (35.51 por ciento) afirman que nunca le darían el sufragio. En segundo sitio se coloca el PRD (18.14), seguido del PAN (16.91) y Morena (7.38). Las mediciones de la Presidencia de la República sobre la contienda de 2018 comenzaron a hacerse en julio de 2015. Hay que precisar que las encuestas son la foto del momento y que todavía pueden ocurrir muchas cosas. Ya ven que luego aparecen los “peligros para México” y las chachalacas……. POR CIERTO, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, apoyó la aspiración de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Y es que, involuntariamente y por denostar la carrera rumbo a Los Pinos del virtual candidato de Morena, el funcionario peñanietista afirmó que “si López Obrador es Presidente, echará atrás la Reforma Educativa”. ¿Cuántos en este país están en contra de la Reforma Educativa? Pues ese número de inconformes votarán por AMLO para que eche atrás la Reforma Educativa. ¡Qué mostrenco es Nuño! Como que le hace falta “ler” más…….. LOS DUEÑOS del dinero en este país, quienes la semana pasada realizaron su Convención Nacional Bancaria en Acapulco, afirmaron que la Banca trabajará con cualquiera que gane en 2018. “No tenemos miedo que sea de PRI, PAN o Morena”, sostuvieron……… LA DIPUTADA federal por el 06 Distrito electoral (que tiene cabecera en Chilapa, pero que abarca municipios de la Región Norte, como Buenavista de Cuéllar, Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango y Copalillo), Verónica Muñoz Parra, admitió que ha gestionado recursos económicos para construir iglesias católicas en su Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera. “Cuando se me acerca la gente para pedir apoyo para iglesias, yo pienso que es una petición de Dios, y a Dios no me le puedo negar”, justificó la legisladora…….. SIMPLE dato: Se cumplen dos años y medio del caso Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un hecho que cambió la historia de México y que desafortunadamente, sigue sin avances importantes. Como cada mes, este lunes padres de los 43 y normalistas marcharán en Iguala…….. PUNTO.