Actualmente San Miguel Totolapan es muestra innegable de lo peor y lo mejor de Guerrero. Es cuna del enemigo público número uno del estado Raybel Jacobo de Almonte “El Tequilero”, pero también del mayor orgullo científico de nuestra entidad, Cristóbal Miguel García Jaimes, el genio mexicano de la física, como llaman algunos medios de comunicación a este joven guerrerense.

El Tequilero, famoso por cometer asesinatos y también por los secuestros masivos en contra de la gente de bien de esa parte de la Tierra Caliente de Guerrero, es buscado por el estado mexicano, y no encontrado, según ha dicho el ejército, porque cuenta con una base social de apoyo.

Esto es, pobladores que lo protegen, ya sea porque han recibido beneficios, favores, o simplemente por miedo.

Cristóbal García Jaimes, por inventar el acelerador de partículas más barato del mundo y por segundo año consecutivo es designado uno de los 200 líderes del mañana por la Universidad de St. Gallen, Suiza.

No cuenta con una base de apoyo pese a que realiza una importante labor social recolectando computadoras viejas para enseñar a los niños de su municipio a ensamblarlas y repararlas con la idea de inculcar en ellos la ciencia, la tecnología y las habilidades que les permitan dedicarse en su vida adulta a alguna actividad productiva legal y que no acaben rayando amapola en la sierra al servicio de algún cártel de la droga.

Este tipo de contrastes no son extraños en una entidad con niveles de pobreza como los que tiene Guerrero, en los que no obstante operan muchos programas sociales, poco impacto tienen porque representan paliativos y no contribuyen mucho a cambiar el nivel de vida de la población.

Por ejemplo, de nada sirve cobrar unos pesos del programa Prospera, cuando en lo que va del año Guerrero es el estado donde el precio del gas LP más ha aumentado, según las cifras de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, y se pagan las tarifas de luz más caras.

En Totolapan, precisamente, ante la insistencia del diputado local Eduardo Cueva Ruiz, se logró que la Comisión Federal de Electricidad disminuyera la tarifa, lo cual contribuye a desahogar la carga económica de los hogares de ese municipio y coloca al legislador en la ruta de una curul federal que le brinde tiempo para obtener el mismo logro para otros municipios afectados por la violencia como Acapulco.

El gobernador Héctor Astudillo ha gestionado que los niños de Totolapan vuelvan a las aulas de las escuelas que habían suspendido clases por la inseguridad, luego que se ha reforzado la vigilancia por parte de la federación y el estado y se plantea trabajar en semana santa para reponer las enseñanzas perdidas en estos días.

La intervención del Estado es muy importante, sobre todo en lo que respecta a mejorar las condiciones de vida y la educación en esa zona, para que tenga un futuro con menos tequileros y más genios como Cristóbal.

Pero no es labor solamente del gobierno. Así como un delincuente cuenta con una base social que lo protege, también las instituciones deben ser apoyadas -y obviamente también vigiladas- en su actuar.

La población, no sólo de Totolapan, sino de todo el estado, debe apoyar acciones positivas como la reducción de tarifas de luz y exigir también un mejor precio para el gas LP a un estado pobre como Guerrero.

A menor pobreza, menor delincuencia. El apoyo social debe ser para gente como el joven genio Cristóbal, para el regreso a clases de los niños en Totolapan o para propuestas como el cambio de tarifas eléctricas que propone Eduardo Cueva. No extraviemos más el camino.

