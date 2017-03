Averígüelo Vargas

Además de la celebración de la Convención Bancaria, que representa en sí misma un foro importante sobre el panorama financiero del país y del estado de Guerrero, los banqueros, especialmente de la banca oficial, le ofrecieron al gobernador Héctor Astudillo, una serie de apoyos para diversos sectores productivos, a fin de fortalecerlos, hacerlos crecer y que generen mayor actividad económica y colaboren en la creación de empleos.

Detalló HAF que estuvo con directivos del Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera y la Financiera Rural, en un encuentro propiciado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.

Señaló que Bancomext ofreció un programa denominado Mejora tu hotel, Mejora tu restaurante, para Acapulco, Zihuatanejo “y en todos los lugares donde se pueda”, para el mejoramiento de la infraestructura comercial y turística.

Nacional Financiera ofreció un convenio en el cual el gobierno aporta una cantidad de dinero y Nafin aporta ocho veces más, para prestarlo a quienes tienen empresas y requieren apoyo económico.

Con Fira, habrá apoyo para ganadería y cultivo del café y de las Pymes para bajar las deudas con instituciones crediticias.

Astudillo Flores ofreció esta información en el inicio de la colecta de la Cruz Roja, lo que muestra que esa convención deja importantes beneficios para la economía del estado y de ahí la importancia de que lograra que la Convención del año próximo se haga nuevamente en Acapulco.

Es una de las formas distintas de impulsar la actividad económica del estado, para crear empleos y recaudar más y mejores impuestos.

LA VIOLENCIA Y MÁS DE 60 EJECUCIONES POR LA DISPUTA ENTRE LAS BANDAS: MARCO LEYVA.—Chilpancingo es una de las tres ciudades, además de Acapulco y Chilapa, donde actualmente la delincuencia organizada desarrolla una “lucha violenta, a veces sin cuartel”, para tratar de controlar la zona, porque en ella se mueve y maneja gran parte de los productos derivados de la goma de la amapola y marihuana, pero esa es una tarea que les corresponde enfrentar a las corporaciones federales, porque al municipio le toca “atender la prevención del delito del orden común”.

El alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, destacó que aunque con limitaciones, la Secretaría de Seguridad Pública municipal cumple en buena medida con su labor de prevención del delito en la ciudad y sus comunidades y aunque pueden colaborar con las corporaciones federales, sobre todo con la información de los problemas que detectan, no les toca enfrentar a los grupos violentos, además de que no cuentan con los elementos y los equipos necesarios para hacerlo.

Se dan casos, recordó, como el del taxista asesinado el viernes bajo el puente peatonal del mercado, que por la forma en que fue asesinada esta persona, porque estaba esperando en la escalera, le llegan por atrás y le dan un balazo “eso es una ejecución”, señaló.

En esos casos es muy complicado ejercer vigilancia y protección, porque se trata de acciones de la delincuencia organizada, que ataca a sus presuntos rivales o gente a la que creen relacionada con otros grupos delincuenciales, pero ya entonces debe perseguirse los presuntos actores, por instancias de la procuración y persecución de los delitos.

Los municipios son los gobierno más cercanos a la gente y los que tienen la responsabilidad directa de velar por la protección en las calles y colonias, pero, son también los que están más limitados en equipo y personal, por lo que tienen que hacer grandes esfuerzos para cumplir con la parte que les corresponde, pero en el caso de Chilpancingo se han instrumentado algunos programas, que ayudan a la prevención de los hechos delincuenciales.

Entre esas acciones destacan los comités vecinales de vigilancia, la instalación de cámaras en zonas públicas, para tratar de captar la forma y las condiciones en que se dan los hechos delictivos, que se tratan de prevenir por la municipalidad, en los casos de la delincuencia común y si es delincuencia organizada se informa a la parte federal.

Su Secretaría de Seguridad hace lo mejor posible, pero los hechos graves, los que atemorizan a la población son los que surgen de la delincuencia organizada y de la brutal y salvaje disputa por los principales municipios guerrerenses.

OBISPO RANGEL DIALOGA CON DELINCUENTES, PERO NO LOS DENUNCIA.—Ante la difícil situación de inseguridad y violencia organizada, uno de los críticos frecuentes ha sido el obispo capitalino Salvador Rangel Mendoza, quien asegura que hay funcionarios de gobierno relacionados con la delincuencia organizada, pero hasta ahora se ha negado a aportar pruebas o información detallada sobre sus denuncias, que sólo han quedado en el nivel de acusación no comprobada, de modo que poco o nada puede hacerse por parte de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, el obispo asegura que él ha dialogado con narcotraficantes, a quienes les ha pedido que no generen más violencia y que frenen la ola de asesinatos que le han creado tan mala fama al estado de Guerrero, aunque evidentemente no ha podido convencerlos.

Así el jerarca católico incurre en otra falta, pues tal como se niega a denunciar a los presuntos políticos que supone metidos con la delincuencia, de la misma manera evita denunciar a los delincuentes con los que tiene trato y diálogo.

De nada sirven sus denuncias vacías y su revelación de que se entrevista con dirigentes de la delincuencia a los que no señala, por lo que sus acciones en favor de la paz y la tranquilidad y contra la delincuencia, no pasan de ser poses ante la opinión pública o simples inventos de lo que cree que ocurre, pero que no se atreve a señalar directamente.

Y eso no sirve de nada.

Sin embargo, se ve mejor su decisión de no prestar su imagen al grupo de Adrián Alarcón Ríos, de Coparmex, que maneja su propia versión de los hechos, con una serie de exigencias que plantea, porque dijo el obispo que el “miedo que yo tengo es que me quiera utilizar”, porque el ex alcalde se Zumpango maneja actividades y versiones muy propias, de las que seguramente espera obtener beneficios y en contra de algunas autoridades que no atienden sus exigencias y actitudes muy exageradas y de reclamos muy mal planteados.

