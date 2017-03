Se prende la fiesta

Construcciones Herquinz, Universidad Tecnológica, Estrellas del Unión y Magisterio ganaron la ida de los cuartos de final

Iguala, Gro., Marzo 27.- La gran fiesta del balompié tamarindero ha comenzado en las Reservas de Segunda Fuerza y cuatro equipos son los que tomaron ventaja en los cotejos de ida de los cuartos de final que estuvieron llenos de emociones.

En el primer encuentro de esta serie, la oncena de Construcciones Herquinz tuvo que sudar la “gota gorda” para doblegar al once de Dorados que al final no pudo empatar el duelo para caer con marcador de 3-2, dejando la eliminatoria calientita para el juego de vuelta.

Los que tomaron un amplia ventaja fueron los estuidnates de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, al imponerse con un marcador de 4-1 que los pone con un pie y medio en la ronda de semifinales, por lo que los “camioneros” de la Chevrolet tienen que hacer un juego perfecto en la vuelta para hacer la hazaña.

Estrellas del Unión ya parece tener tomada la medida al conjunto del Deportivo Rastro que tienen a jugadores que antes vistieron otras playeras, pero los “caramelos” hicieron un futbol sencillo y práctico para ganar en la ida 3-0 y ahora los del Rastro tendrán que salir con hambre de triunfo para remontar este marcador.

Por último, Magisterio salió con el triunfo de 2-1 sobre la oncena de Revolucionarios, que a pesar de que tuvo el control del juego no pudo rescatar el empate, por lo que ahora los “profes” tienen la mínima ventaja que los puede llevar a las semifinales.