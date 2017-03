De adicto a Adicto

La oveja negra de la familia

Muchos han muerto, otros se perdieron así mismo, lo perdieron todo, la mayoría de los alcohólicos activos tienen algunas características en común, tienen nobleza, por las buenas son excelentes personas, con puros sentimientos, de buenas vibras, por las malas, son furia desbordante, ira incontrolada, son, perdón, somos, neuróticos empedernidos, explosivos, sumamente violentos, hirientes, muchos llamados con justa razón, como mala copa, golpeamos, dañamos y después lloramos pidiendo perdón, somos víctimas de una cruel enfermedad, triste, drástica, severa, muy severa que destruye la vida de cualquiera y no me doy cuenta de cómo erradico los sentimientos positivos de los demás, no mido las consecuencias de mis palabras ni de mis acciones y tengo la facilidad de herir, de ofender, humillar, denigrar, se dónde pegar y pego duro, directo al corazón, sin importa que se trate de mi madre, de mis hermanos, hijos o esposa, agarro parejo y esto es lo más cruel de mi enfermedad, el hacerle daño a mis seres queridos, más bien seres cercanos, lógico es que si fueran queridos, se quieren y se respetan, este tema, de los hermanos de un alcohólico, obedece a la petición de Lupita Colmenero de EL Hispano News, de Dallas Texas y la verdad no había tocado este tema a profundidad como deseo hacerlo en esta ocasión y que espero sea de utilidad para todos mis lectores de toda América. Las personas que me buscan pidiendo ayuda, me regalan su dolor y sabiduría.

Amargas experiencias

Me toco escuchar a un buen amigo muy preocupado por la salud mental, física y emocional de su hermano Víctor.- Ya tiene años prendido del alcohol,- que me recomiendas, y así como Joel, he conocido a infinidad de hermanos que desean recuperar a su ser querido, muchos de ellos, llenos de dolor, cargan frustración, impotencia, culpa, sentimientos encontrados por la vida que vive el hermano alcohólico. Le ofrecí mi ayuda y comencé a darle mis conocimientos para hidratarlo, desintoxicarlo, lo escuchaba, mañana tarde y noche Víctor y yo, recorrimos grupos de AA, fuimos a infinidad de Anexos, centros de rehabilitación para adictos y en un buen tiempo, más de 6 meses, él se mantuvo limpio este logro fue la felicidad más grande de Joel, conviví con su hermosa familia, les regale mi testimonio a la esposa y a los hijos, conocí a fondo la historia de vida de Víctor y de repente, me dijo.- Ya me siento bien,. Y se fue de mi vista, me entere de sus problemas laborales debido a que retomo la bebida, supe que estaba internado en una clínica y un domingo fui a verlo a su habitación, el abdomen inflado, era impresionante, los ojos saltones, amarillos, un amarillo cenizo, seco, inexpresivo, sin vida, Víctor está arrepentido, el daño por la cirrosis hepática, es irreversible, no obstante, cuando se sintió mejor, le pedí que me acompañara a tomar un café y que le diera el mensaje de vida a un adicto y así fue, le dio el mensaje y le dijo, evita llegar a donde he llegado, estoy muriéndome, amo a mis hijos y no quiero dejarlos solos.- Lloro profundamente como niño chiquito.- Por desgracia, Víctor murió dos semanas después, ahí estuve en la misa y en el panteón, palpando el gran dolor de todos, pero en especial el de Joel su hermano.

El amor de hermanos.

La casa de Drácula, así le decía mi mama a residencia donde yo vivía, era enorme, recamaras, cuartos, salas, jardines, y yo, viví las peores de mis crisis, me volví loco con mis obsesiones, mis delirios de persecución, me hermanita Ely, estaba sumamente asustada como mi madre y mi mujer, no daban crédito a mis locos argumentos de que me querían matar, de que dos tipos estaba escondidos en los ductos del aire acondicionado e iban a bajar a matarme, por ello dormía con dos cuchillos, uno en cada mano, veía mensajes escritos, según yo, con tinta de sangre, esta crisis duro meses, mucho tiempo y mi hermanita Ely, ahí estuvo al pie del cañón, dato curioso, pero no recuerdo haberla visto intoxicada, el resto de mis hermanos le dieron apoyo a mi mujer y a mis hijos, por supuesto, a mí también, después me interne en Oceánica, en Mazatlán, dure 35 días y no le entre, llegando a México, el primer día, mi cuñado me ofreció un pase de cocaína y me dijo.- Eso de Alcohólicos Anónimos es pura jalada.. Entre al baño e inhalé todo lo que había en el papel, al tiempo, comencé a tocar fondos y fondos, hasta que tome la decisión de internarme en un centro de rehabilitación en Chihuahua, y ella, mi hermana, me regalaba literatura de doble A, me daba consejos y se sentía feliz cuando yo la escuchaba, me dolía mucho que ella no quisiera salir, me llamaba por teléfono casi todos los días, era una pequeña indefensa, muy resentida y altamente sensible, siempre ofrecí mucha tolerancia y todo mi amor, su cuerpo fue muy fuerte, resistió, sobredosis, caídas, mal pasadas y todo lo que le sucedió, me duele en el alma. Descansa en paz hermana, te quiero mucho, te extraño.-En esa etapa tan difícil de mi adicción, de mis locuras y compulsiones, ahí estuvo a mi lado, en mi casa, en el Castillo de DRACULA, - Ándale Gordito.- Aliviánate!-

Esta enfermedad no distingue edad, ni sexo, ni posición social, agarra a todos el mundo por parejo y es de fondos, tu como borracho, habrás de quedarte solo, enfermo, muy enfermo de tu mente, cuerpo y espíritu, serás aborrecido por tu propia familia y estarás en el mar de resentimientos, echándole la culpa a todo el mundo por tu vida estúpida y mediocre.- Eres un don nadie, nacido para perder.- Así se me dijo, no hice caso y estuve muerto en vida, atrapado sin salida. Hundido en depresión en las arenas movedizas.

