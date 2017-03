Educando con Valores

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.”

Martin Luther King

En mi ámbito personal, como muchas y muchas, dimensioné la importancia de la Cruz Roja en un muy triste momento, en el que la intervención de la benemérita institución me significó un invaluable apoyo. Por ello, por la dedicación de muchas y muchos jóvenes que he tenido la gran oportunidad de ver involucrados (as) en diversas actividades, (en especial Izcoatl López Salgado), y por el gran acierto que considero fue designar como Coordinador de la Colecta Municipal de Cruz Roja, al Lic. Cuauhtémoc López Adán, abordaré a continuación algunas generalidades sobre esta noble organización, fundada por Henry Dunant, quien nació el 8 de mayo, en Ginebra y era un hombre dedicado a los negocios, y es precisamente un proyecto de creación de fábricas de harinas en Argelia lo lleva, el 24 de junio de 1859, -muy cerca del Solferino, en el norte de Italia-, a estar el mismo día que el ejercito austríaco se enfrenta con el francés y el piamontés. Ante un escenario con 40.000 muertos y heridos tendidos en total confusión en el campo de batalla, observó como los heridos quedaban desatendidos y morían por falta de asistencia, ya que los servicios sanitarios militares eran casi inexistentes. Ayudado por las mujeres de los pueblos cercanos, se esforzó por socorrer a los heridos sin distinción de uniforme ni de nacionalidad, viendo en ellos sólo hombres que necesitan ayuda. Posteriormente, impresionado por este hecho plasmó sus impresiones en el libro “Recuerdo de Solferino”, donde concibe la idea de crear sociedades de socorro en tiempo de paz “...cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente cualificados para el trabajo...”. La idea fue respaldada por un grupo de cuatro ciudadanos suizos pertenecientes a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que junto a Dunant fue conocido más adelante como “Comité de los Cinco”: Moynier, Dufour, Appia y Maunoir, y fue quien impulsó las ideas de Dunant y dio origen en 1863 al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Ahora bien, mediante la organización de una conferencia diplomática, que se llevó a cabo el 8 de agosto de 1864, en Ginebra, en la que participaron 24 representantes de 16 países europeos y observadores de los Estados Unidos, se obtuvieron los siguientes resultados: la firma por doce Estados del primer Convenio de Ginebra para proteger a los militares heridos en campaña donde se contempla: a) Proteger a los militares heridos en campaña, b) La neutralización y protección del personal sanitario, así como de los hospitales militares, c) La Cruz Roja sobre fondo blanco como símbolo protector, d) El establecimiento de un Comité permanente que se denominó Comité Internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R.), y e) Promoción de Sociedades de Socorro. El Movimiento Internacional que nació para paliar el sufrimiento en los campos de batalla, pronto adquirió el compromiso de prevenir y paliar el sufrimiento en todo momento y lugar, lo que ha provocado una evolución que podemos dividir en tres etapas: 1) Acción humanitaria hacia las víctimas de los conflictos bélicos: Derecho Internacional Humanitario, así como Mediación y Asistencia a prisioneros y refugiados; 2) Acción humanitaria hacia las víctimas de desastres naturales y de otro tipo en tiempo de paz: Derecho Internacional Humanitario, Prevenir y aliviar, Salud, Acción ante desastres y Socorros (ayuda en carretera, etc.); y 3) Acción preventiva y en favor del Bienestar Social y de la calidad de vida: Acción social, Cooperación al desarrollo, Acciones en pro de la paz, Defensa de los Derechos Humanos y Medio ambiente. Cabe mencionar que ninguna etapa suple a la anterior o anteriores, sino que se suman, por lo que en la actualidad se mantienen estas tres formas de acción, a las que en un futuro seguramente se unirán otras. Fue en Viena, en el año 1965, en el marco de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cuando se definieron y aprobaron los Principios Fundamentales actualmente en vigor: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.

En nuestro país, en 1907 el Presidente Porfirio Díaz expidió el decreto por el cual México se adhiere a la Convención de Ginebra de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y fue hasta 1909 que se definió la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja Mexicana. Los primeros pasos de la Cruz Roja Mexicana se dieron el 27 y 28 de agosto de 1909, cuando la ciudad de Monterrey se vio envuelta en una tromba que afectó a más del 50% de la población, con un gran número de víctimas y damnificados (as). La ayuda partió de la Ciudad de México el 3 de septiembre, al frente de la brigada y como responsable de los socorros se designó al doctor Fernando López y a su esposa Luz González, acompañados de un grupo de damas altruistas, en lo que constituyó la primer brigada de auxilio que abanderó el emblema de la Cruz Roja en nuestro país.

En 2017, dentro de una actividad denominada Colecta Nacional, bajo el lema “Sigue ayudando a salvar vidas, ¡gracias!”, la Cruz Roja tiene como meta recaudar más de 355 millones de pesos en México, con el objetivo de trabajar en programas humanitarios. En nuestro entorno, con el objetivo de recaudar más de 640 mil pesos para seguir ayudando a quien más lo necesita, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Iguala, está ya llevando a cabo la Colecta Nacional 2017, que se desarrollará con la participación de la Presidenta honoraria de dicha institución, Myriam Mayela Martínez Díaz. En días pasados el Coordinador de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Iguala, Héctor Velino Rodríguez Leyva informó que: “La Colecta Anual de la Cruz Roja comprenderá desde este mes de marzo a la primera quincena de mayo. Son ocho semanas intensas de colecta, porque el trabajo que hacemos es para salvar vidas y prestar los servicios pre hospitalarios gratuitos que se proporcionaron en Iguala en el 2017”, por lo que hago eco de la invitación del DIF Municipal, haciendo un atento llamado a la población igualteca para que colabore con esta noble institución que siempre está al servicio de la comunidad, teniendo como fundamental misión salvar vidas.

