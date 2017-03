Sanmartín, nuevo líder del SNTE en Guerrero

Más de 600 delegados al Congreso Estatal de los maestros, le otorgaron su voto y lo convirtieron en el secretario general de la Sección 14 del sindicato para el periodo 2017-2021

Iguala, Gro., Marzo 24.- Este jueves por la madrugada, el maestro igualteco Javier Sanmartín Jaramillo fue electo como nuevo secretario general de la Sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por el periodo 2017-2021, tras recibir el respaldo de 668 delegados efectivos de los mil 200 que participaron en el Congreso Estatal, que se llevó a cabo en Zihuatanejo.

Los delegados efectivos también eligieron a los secretarios regionales, quedando electo como secretario de la Organización VII, Ricardo Alvarado Giles, en sustitución de Edgar Villalba Cortés, quien tenía la representatividad sindical en la Zona Norte.

En la recta final de lo que fue el XXI Congreso Estatal del Magisterio Guerrerense sólo se aceptaron los registros del igualteco Javier Sanmartín Jaramillo y Otilio Valenzo, quedándose Sanmartín Jaramillo con 668 votos contra 400 de Valenzo.

El resultado del Congreso estatal para la renovación del comité estatal de la Sección XIV del SNTE, que se llevó a cabo en Ixtapa, se dio a conocer aproximadamente a las 4:00 de la mañana de este jueves.

Con la elección del nuevo comité sindical dio por concluido el periodo de Hilario Ruiz Estrada y a partir de esta fecha empiezan las negociaciones para integrar a los representantes de las diferentes carteras con las que contará la sección sindical.

Juan Antonio Velasco Hernández, quien hasta ayer ocupaba la cartera de Prensa y Propaganda, informó que el proceso se desarrolló en una forma democrática y al final Javier Sanmartín Barrios logró los consensos del magisterio. “Nosotros vimos un proceso limpio, un proceso donde prevalecieron los acuerdos y las coincidencias para el bien del magisterio”.

Asimismo, aseguró que en el transcurso de la semana se estarán dando a conocer las nuevas carteras y las formas del trabajo sindical, “siempre para el beneficio del magisterio guerrerense, quien necesita el apoyo y respaldo de sus líderes”.

El ex líder del SNTE en Guerrero, José Hilario Ruiz Estrada en repetidas ocasiones fue acusado de corrupción y de no cumplir las promesas que hizo antes de ser elegido en favor de los maestros.

Los docentes reaccionaron al resultado en redes sociales, a través de las cuales señalaron corrupción e irregularidades en cuanto a la elección de los delegados que, según algunos maestros, no fueron elegidos democráticamente.