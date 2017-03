Pagan materialistas hasta 30 mil por impuesto "criminal": HelodiaVargas

Representantes de la asociación estatal de materialistas del estado de Guerrero, solicitaron al Congreso local que se sancione con cárcel al delito de extorsión, pues hasta el momento, los empresarios de dicho rubro están obligados a pagar un “impuesto criminal”, que va de los 30 a 40 mil pesos quincenales.

Helodia Vargas Dimas, representante de la Asociación Estatal de Materialistas, estuvo junto con un grupo de empresarios del ramo en las instalaciones del Poder Legislativo, con la intención de pedir a los diputados que hayan la modificación correspondiente el Código de Procedimientos Penales, ya que los extorsionadores operan actualmente con un margen importante de impunidad.

“Estamos siendo cautivos por el crimen organizado, a veces las autoridades cuando se enteran que es crimen organizado ya no nos ponen atención, por eso venimos a pedir a los diputados que hagan las modificaciones que correspondan a la ley, Guerrero tiene el primer lugar en extorsión a nivel nacional”, aseveró.

Sostuvo que las víctimas de extorsión en la entidad ya no denuncian por miedo, por lo que en los hechos, aunque muchos lo nieguen, están pagando un impuesto criminal.

“Hay compañeros que han tenido que cerrar, es insostenible lo que piden, estamos hablando de 30 mil pesos quincenales, lo que quiere decir que ya muchos no van a poder trabajar y por eso optan por abandonar al estado”, aseveró Vargas Dimas.

En la asociación había hasta hace poco 800 integrantes, sin embargo, admite que la cantidad ha ido disminuyendo de manera importante, principalmente en Chilapa.

Muchos propietarios ya no pueden estar presentes en sus negocios, pues rápidamente los ubican y se intensifican las peticiones de dinero.

El único planteamiento, refirió que es garantías para mantenerse abiertos, pues muchos ante la ausencia de condiciones decidieron retirarse de Guerrero.

“Muchos de los que todavía resistimos, debemos presentarnos como empleados para que no nos noten, con perfil bajo y mucho miedo, además nuestros hijo ya no están aquí, pues esas gentes se van contra lo que más nos duele, que es la familia”, destacó.

Si bien el secuestro disminuyó de manera importante en Guerrero, los empresarios refieren que la extorsión repuntó porque no está tipificado como un delito grave.

“Si no se comprueba al delincuente que cometió la extorsión sale libre, pero si no pagas te matan, entonces no tenemos condiciones para que se nos haga justicia”, anotó.

Portando una lona, un grupo de al menos 20 empresarios de la industria de la Construcción se sentaron a escuchar la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso local, y fue el diputado local Ricardo Mejía Berdeja, quien subió a tribuna a presentarlos y decir que su exigencia radicaba en exigir que se establezcan agravantes más severos en el Código Penal para la tipificación local y otra petición era, exhortar al Congreso de la Unión a que se modifique el Artículo 19 y 167 de Procedimientos Penales, ya que el delito de extorsión amerita prisión oficioso.

Mejía Berdeja manifestó que los empresarios buscaron su respaldo, ante la grave situación que padecen de inseguridad, donde ya no pueden seguir trabajando para la delincuencia, cuando aseguran que ellos son los que le dan trabajo a cientos de familias que son solventadas por personas que desertaron en sus estudios o sufrieron problemas de alcoholismo.

Dijo “Ellos, son las verdaderas personas que están reconstruyendo el tejido social al darle trabajo a quien no quiso estudiar, a quien tiene necesidad de trabajar, aunque sea de cargador”.