Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto, les comento que una vez más el presidente de la República Enrique Peña Nieto, estuvo en nuestro estado acompañado del Gobernador Héctor Astudillo Flores, en donde vino a entregar y a cumplir su palabra que hizo con los Guerrerense cuando fue candidato a la Presidencia de la República con Obras de alto impacto para los Municipios de Acapulco y de Chilpancingo; el Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, le dio la más cordial bienvenida al Ejecutivo Federal en donde le manifestó que siempre es grato recibirlo en esta tierra suriana en donde siempre se le recuerda con gratitud por la disposición mostrada en todo momento con el Pueblo de Guerrero. Astudillo Flores le agradeció su total apoyo que ha tenido con nuestro Estado, mencionó que el próximo lunes 27 de marzo inicirá el evento más importante en materia turística en Guerrero como lo es el Tianguis Turístico que con el compromiso absoluto de Enrique Peña Nieto, se vuelve a realizar en el bello Puerto de Acapulco y el cual se espera sea el mejor Tianguis Turístico de los últimos tiempos en el país. En el marco de acciones importantes que se realizan en este momento en Acapulco en algunas semanas más habrá de entrar en funcionamiento el macro túnel que atravesará Acapulco desde la zona cercana de la Unidad Habitacional el Coloso con Icacos con una inversión de más de 3 mil millones de pesos y en unos días más también será inaugurada la Tirolesa que cruzará la entrada de la Bahía de Puerto Marqués, además simbólicamente se inauguró la modernización de la carretera Feliciano-Zihuatanejo con una inversión de $1,200 millones de pesos y la cual facilitará la comunicación entre Zihuatanejo y el vecino Estado de Michoacán. De igual forma el Gobernador Astudillo menciono que otro compromiso que cumplió el Gobierno de Peña Nieto, es ampliar y mejorar la red de agua potable de la capital del estado Chilpancingo con una inversión de casi $500 millones de pesos en el que destaca la rehabilitación de todos los ristemas de agua y el aumento de la cantidad de litros por segundo que llegan a los hogares de este importante municipio y por supuesto se destaca la ampliación y mejoramiento de la red y agua potable en Acapulco con una inversión conjunta de más de mil millones de pesos y que contempla la rehabilitación de cinco estaciones de bombeo y la colocación de nuevas líneas de conducción en más de 38 km que tienen como objetivo garantizar el abastecimiento de agua potable especialmente en las zonas altas de Acapulco; Héctor Astudillo Flores, menciono que reconoce que recientemente entró en funcionamiento el Puente Lomas de Chapultepec-San Marcos sobre el río Papagayo, una espectacular obra y que es parte de la reconstrucción de Guerrero, después de las consecuencias de las fuertes lluvias del mes de septiembre del año 2013. El Ejecutivo Estatal recalco que todo lo mencionado da la idea clara de que en Guerrero con el valioso apoyo del Gobierno Federal seguirán avanzando, somos un estado que efectivamente tiene problemas pero también somos un estado donde se trabaja y en donde se enfrentan los problemas todos los días. Astudillo Flores comento que el tema de la Seguridad Pública, se tiene que abordar porque en esto también se ha contado con la ayuda del presidente de la República, con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la ayuda de la Secretaría de Marina y con la ayuda de la Policía Federal; aquí en Guerrero se reconoce por supuesto el respaldo de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia organizada. Finalmente el Gobernador Héctor Astudillo, agradeció a Peña Nieto y a los Secretarios de Estado que lo acompañaron por la ayuda que les han brindado que mantiene a Guerrero de pie y por supuesto los Guerrerenses seguimos siendo el presente y el futuro con esperanza..!! Pasando a otro tema estimados lectores, les informo que en días pasados se marca una era en la comunicación social de las Fuerzas Armadas en México esto por la conferencia de prensa tan atinada tan oportuna que en voz de su director de Derechos Humanos el General Beltrán Benítez, lo digo de esta manera debido a que el ejército ya perdió la paciencia, el ejército se siente ofendido, el ejército está enojado pero debemos de entenderlo de una manera correcta, nosotros como ciudadanos no tenemos un conflicto con las Fuerzas Armadas de nuestro país, los soldados, pilotos y marinos lo único que han hecho es apoyar a diferentes sectores de la sociedad, a todos los sectores empresariales al sector intelectual académico, evidentemente el gobierno a los gobiernos de los tres niveles por eso la llamada de atención no va en función de la sociedad va en función de una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador, que insiste porque nuevamente hay declaraciones del político tabasqueño donde dice que él no va a usar en caso de ser presidente de México al ejército para reprimir al pueblo, creo que está equivocado el dirigente nacional de Morena y sus asesores deberían de decírselo porque el Ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea en ningún momento reprime a la sociedad, no existe esa verdad, no existe esa realidad, no necesita nuestras Fuerzas Armadas reprimir al pueblo y si para Andrés López Obrador la represión se da enfrentando delincuentes, está siendo poco responsable en sus comentarios o desconoce de este tema en función de lo que él entiende como Fuerzas Armadas, claro que las Fuerzas Armadas son del pueblo que se entienda bien el Ejército fue tolerante como lo dijo el General Beltrán Benítez, pero ya llegó el momento de que quien quiera acusarlos tiene que presentar las pruebas porque si ha sido la Marina si ha sido el Ejército ha sido la justicia militar quien en su mayoría se ha encargado de meter a la cárcel a los elementos que han abusado o que han violado Derechos Humanos, ya la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos en voz de su director ya dijo como han bajado en un 68% las denuncias en contra de las Fuerzas Armadas por violación de Derechos Humanos ya no se en qué país vivimos, entonces apreciables lectores si todavía hay políticos, todavía hay algunos intelectuales, y algunos opinadores que aún piensan lo contrario y que desafortunadamente estos se quedaron estancados en el año 1968 y creo que esa es esa bandera que traen todos ellos de luchadores y que no se han dado cuenta que el Ejército Mexicano y nuestras Fuerzas Armadas en su conjunto han cambiado en todos estos años; el Ejército de 1968 ya no existe, eso quedo en el pasado, quedo como una lección de país de aspectos que jamás se deben de volver a repetir, no va ser este Ejército que quieran ver ellos reprimiendo gente, eso no ha pasado con más que insistan “algunas voces” en afirmarlo..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooo..!!