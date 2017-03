Patrulla de papel

Acapulco hoy, en los pasillos de la 80 Convención Nacional Bancaria escuchamos datos que merecen ser desglosados. Enrique Zorrilla, Director de ScotiaBank y Marco Ramirez, Director de BANORTE, coinciden en que “las prospectivas de crecimiento para el país son positivas en el mediano y largo plazo” oímos también que “las REFORMAS ESTRUCTURALES dan espacio para ser optimistas” y algo más y esto más humano “los banqueros mexicanos observan que la POBLACIÓN JOVEN está aumentando y eso permite pensar en el crecimiento y proyección de CRÉDITOS”

Con los trascendidos anteriores entendimos algo, los hombres del dinero saben que en México -la productividad industrial ha mejorado- eso riega optimismo en el ambiente de la Convención Bancaria. Sin embargo y eso puede parar proyectos y marchitar el optimismo, tanto ScotiaBank como Banorte, dejan sobre la mesa este dato -el tema pendiente en todos los escenarios de este país es el ESTADO DE DERECHO-. Saltemos a otra pista de este circo.

Tenemos claro que en la agenda de SEGURIDAD INTERIOR la mayoría de los renglones llevan presión para el Secretario de Gobernación. En los “tanques de ideas” que nutren da datos a los “Consejos de Administración” hay notas como estas 1.- es evidente que los Gobernadores (y alcaldes) no quieren invertir en el mejoramiento de sus Policías 2.- por el punto anterior se está provocando que las FF.AA están perdiendo imagen y la única manera de recuperar esa es quitándole tareas de Seguridad Pública 3.- las barras indicadores de Homicidios y otros se muestran a la alza 4.- el problema no es “la estrategia contra el crimen” si no la eficacia (¿será una ineficacia planeada?).

Y le champamos esos malos puntos a la Secretaria de Gobernación porque ahí es donde descansa el mando de la Policía Federal y de todos los aparatos de Seguridad Pública.

Ahora, se está deslizando hacia el espectro mediático que, en el corto plazo Miguel Ángel Osorio Chong les va a leer la cartilla a los Gobernadores e incluso les impondrá un calendario de obligaciones siendo prioridad la profesionalización de sus Policías Preventivas y aquella ENTIDAD FEDERATIVA que no cumpla será sancionada con -el retiro del apoyo de las FF.AA-.

Ya con esos datos sobre la tabla nosotros, los de este tanque de ideas, creemos que -con el retiro de las Fuerzas Armadas a Gobiernos Estatales que no cumplan y quitándoles (a los que no cumplan) el manejo de los fondos (FORTASEG-FASP-SUBSEMUN) el avance administrativo y táctico de la tarea policial preventiva en los estados ira pa’ arriba. Concluimos pues.

El optimismo de los “banqueros” va ligado al exquisito quehacer de lanzar ideas sobre playas soleadas entre martinis y tequilas, ¿porqué lo digo?; el alcanzar en el corto plazo un sólido ESTADO DE DERECHO es más difícil que quitarme a mí lo zurdo.

En el tema ese de que GOBERNACIÓN le arrebate a los “gobernadores omisos” el control de los dineros de sus POLICÍAS, eso es harto difícil pues, si eso se hace el Gobierno PRIISTA perdería la operación electoral en el Estado “castigado”.

Ultimo patrullaje.- ¿cómo se pinta el asunto ese de les elecciones en el edo. de México? Es la batalla de Verdún antes de la del Somme.

Balazo al aire.- la Seguridad es la madre de la economía.

GREGUERIA.- el vapor es el fantasma de agua.

Oximoron.- el cielo es el nadir

Cisne Negro.- al ganar LA ULTRA DERECHA en Francia y fortalecerse el brexit en Inglaterra, Trump va a la carga otra vez al punto de exigir a México “participar” en la contención de MIGRACIÓN ILEGAL en la frontera sur de México.

Haiku.- mariposa de cobalto

hizo nido en tu pelo

y por eso te celo.