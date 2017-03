El XXI congreso extraordinario de la Sección 14, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se llevó a cabo el miércoles y concluyó en la madrugada del jueves en Ixtapa-Zihuatanejo, designó por mayoría de votos como nuevo Secretario General, al Profesor Javier San Martín Jaramillo, originario de la Zona Norte (Iguala), de quien se espera que realice una buena labor al frente de esa sección sindical que aglutina a más de 75 mil trabajadores de la Educación. Se terminó la especulación y ninguno de los presuntos aspirantes que fueron muy mencionados antes del Congreso, obtuvo esta designación.

Diversos enemigos políticos de la Diputada local, Flor Añorve Ocampo, Coordinadora de la fracción del PRI y Presidenta de la Junta de Coordinación Política, están realizando una serie de ataques en su contra con fines más que obvios: desacreditarla ante la opinión pública por intereses oscuros que quisieran verla fuera de combate. Sin embargo, la posición política de la Doctora está bien fortalecida por los hechos y por su trabajo, al que intentan desestabilizar.

Desde que asumió la coordinación del Congreso local, la Doctora Flor Añorve se preocupó por mantener la unidad y el diálogo constante con todas las fracciones que integran la presente legislatura. Esto se vio reflejado desde un principio con la gran cantidad de exhortos y leyes que se han aprobado; el presupuesto del Estado se aprobó en corto tiempo, sin las tardanzas de otras ocasiones. La nueva Ley Orgánica, la ley Anticorrupción y muchas otras también fueron aprobadas mediante el cabildeo de la diputada Flor. Pierden el tiempo quienes buscan detractar su imagen.

Con una emotiva ceremonia, el Comité Directivo Estatal del PRI con su Presidente Heriberto Huicochea Vázquez a la cabeza, celebraron el 23 aniversario luctuoso del Licenciado Luis Donaldo Colosio, frente a su monumento ubicado al norte de Chilpancingo. La clase política de ese partido en pleno asistió al acto, manifestando el honroso recuerdo que se le tiene, a quien fuese cobardemente asesinado durante su campaña presidencial, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.

Al evento asistió como representante del Gobernador Héctor Astudillo Flores, su secretario particular César Armenta Adame; la Coordinadora de la fracción priísta en el Congreso local, Flor Añorve Ocampo; El delegado del CEN José Parcero López; el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, así como diputados federales, locales, funcionarios, invitados especiales y militantes en general del partido tricolor.

Durante su participación, Huicochea destacó los grandes valores ideológicos que dejó como herencia Luis Donaldo Colosio a los priístas y mexicanos en general, sus firmes convicciones para hacer un México mejor, impulsando un nuevo modelo económico que terminara con el hambre y la sed de justicia de los mexicanos.

Juan José Castro Justo por su parte, recordó las palabras de Colosio en el sentido de que el cambio social debería conducirse con responsabilidad y rumbo, porque los cambios no son una moda sino una visión clara de lo que hemos hecho. Los mexicanos no quieren aventuras ni saltos al vacío, sino un cambio con responsabilidad. De esta forma, los priístas de Guerrero conmemoraron la gran presencia y ejemplo político que dejó en las mentes de todos los mexicanos, Luis Donaldo Colosio.

IMPORTANTES EVENTOS EN ACAPULCO.

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto, acompañado por el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, realizó una importante gira de trabajo por el puerto de Acapulco, donde se puso en servicio la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable, con una inversión de mil millones de pesos, que viene a solucionar en gran medida la escases del vital líquido en nuestro bello puerto.

Posteriormente, Peña Nieto y Héctor Astudillo inauguraron la 80 Convención Nacional Bancaria, donde estos empresarios le hicieron un merecido reconocimiento por la buena conducción de las finanzas mexicanas, al Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que le fue entregado por el propio Presidente y por Luis Robles Miaja, Presidente de la Asociación de Bancos de México.

En el marco de esta convención bancaria, quienes hicieron uso de la palabra como Luis Robles, condenaron el avance del populismo que busca terminar con el liberalismo actual y que de ganar la presidencia de la república pondría en serio peligro a nuestra economía por las “salidas fáciles y soluciones mágicas” que proponen.

Sin embargo, los banqueros en voz de sus principales representantes, afirmaron que no temen a la llegada de nadie, ni a los abanderados del populismo, a la Presidencia en el 2018. Finalmente, Luis Robles agradeció al Gobernador Astudillo Flores por el apoyo que otorga a los Banqueros para que su convención siga teniendo como sede al puerto de Acapulco.

ELECCIONES TRANQUILAS.

De manera pacífica y normal, se realizó la elección de Rector en la Universidad Autónoma de Guerrero, un proceso que buscó en todo momento respetar y cumplir con la legislación universitaria en materia electoral, ya que solamente contendió como candidato de unidad, el Doctor Javier Saldaña Almazán. Sin embargo, con más del 70% de votos a su favor, se demostrará la legitimidad del próximo jefe de la administración central universitaria; legitimidad que solo otorgan las mayorías.

No faltaron los comentarios negativos de los detractores del candidato y del proceso. Sin embargo, exponerse a este escenario logró demostrar el gran apoyo que los estudiantes y maestros en su gran mayoría, le tienen a Saldaña Almazán, por el excelente trabajo que hiciera en su período que está por terminar. Se puede criticar a un personaje cuando no se comulga con sus ideas, a un proceso electoral que solo cumple con la ley, pero no se puede ignorar que nadie tiene al interior de la UAGro, la popularidad y el arraigo entre toda su comunidad, como Javier Saldaña Almazán.

Seguramente el ya Rector electo será el último que ocupe dicho cargo de esta manera en el futuro; porque el proceso de voto universal y secreto está terminando en todas las universidades públicas del país. En el año 21, el Rector que sustituya a Javier Saldaña Almazán, será nombrado como se hace en la UNAM y en muchas universidades más: por un Consejo especial de eminencias.

