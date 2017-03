Ciencia y recortes en México

La ciencia y la tecnología han sido el punto nodal del desarrollo de la humanidad. Gracias a las contribuciones de los científicos es que el ser humano ha podido enfrentar con éxito las graves adversidades que le ha deparado el destino. Es así como Arquímides, Aristóteles, Newton, Einsten, Galileo, Darwin, Da Vinci, Luis Pasteur, Kepler, Marie Curie, Alva Edison, Alfred Nobel, Descartes, Marx, Engels, Maquiavelo, Fleming, Franklin, Pascal, entre muchos otros, han realizado notabilísimas aportaciones en los diferentes campos del conocimiento para resolver los problemas y desafíos que ha tenido la sociedad en el decurso de la historia, las cuales se han complementado con las humanidades, la cultura y la creación artística.

1.- Las naciones más desarrolladas, de mayor bienestar social en cada época de la historia lo han sido por su interés en la ciencia, así tenemos que algunas de ellas después de pasar por periodos en ruinas como Japón y Alemania al culminar la segunda guerra mundial, en pocas décadas lograron convertirse en potencias mundiales y otras más como China, gracias a la inversión en ciencia y tecnología. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el año 2013 los países que más invirtieron en ciencia y tecnología del porcentaje total de su Producto Interno Bruto (PIB) fueron: Corea de Sur 4.15, Israel 4.09, Suecia 3.39, Finlandia 3.30, Dinamarca 3.08, Alemania 2.83; en América, Canadá 1.69, Brasil 1.24, Argentina 0.61; países africanos como Tanzania 0.53 o Túnez 0.66 y México 0.50, muy lejos del promedio mundial que fue de 2.12 por ciento.

2.- En México, como resultado de las políticas de los gobiernos neoliberales y de la incapacidad de los funcionarios en turno para representar al pueblo con buenos resultados especialmente para los sectores más pobres, es que se han tenido que realizar recortes presupuestales en los programas sociales, especialmente en educación como es el caso de las universidades públicas a las cuales en este año les quitaron de su presupuesto más de 7 mil millones lo cual afectará los programas para reformas estructurales, el déficit en pensiones y jubilaciones, reestructuración de sus finanzas y para el desarrollo de sus funciones sustantivas como la investigación, la docencia, la vinculación social, la ampliación de la cobertura educativa y la creación de nuevos programas académicos.

3.- En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), este año 2017 sufrió un recorte del 23 por ciento de su presupuesto lo que implica 7 mil millones de pesos menos con relación a lo que ejerció en el año 2016, lo cual tendrá un fuerte impacto en el programa de becas de posgrado debido a que no habrá un incremento de las mismas para cubrir la creciente demanda como había ocurrido en años anteriores. Además funcionarios del este órgano directriz de la ciencia y la tecnología en nuestro país han anunciado que ya no pagarían las colegiaturas de los alumnos becados en el extranjero las cuales deben ser cubiertas por los estudiantes, lo que fomentará una discriminación debido a que quienes tengan ingresos económicos propios o de sus familiares estarán en condiciones de acceder a las becas y lo que no tengan esos recursos perderán la oportunidad de realizar estudios de posgrado en instituciones internacionales.

4.- La dependencia alimentaria, científica, tecnológica y en muchos campos de la industria de México se explica en gran parte por la poca inversión en ciencia y tecnología. Con los recortes presupuestales que ha aplicado el gobierno federal al Conacyt se frena la formación de más recursos humanos que podrían prepararse en las mejores universidades y centros de investigación del mundo y luego regresar a desarrollarlos en nuestro país, pero prefieren seguir tolerando la corrupción, dejar evadir a funcionarios como Javier Duarte ex gobernador de Veracrúz, pagar altos sueldos y prestaciones a la burocracia política gubernamental en el Poder Ejecutivo, a los Senadores y Diputados, a los miembros del Poder Judicial y de los órganos autónomos como el INE, el mismo Banco de México, en vez de invertir más recursos en la formación de científicos mexicanos.

marcialrodriguez60@hotmail.com

Twitter: @marcialRS60