Una victoria de oro

Supersónicos sigue caminando firme tras derrotar 9-4 a Gladiadores

Iguala, Gro., Marzo 24.- Letales en momentos clave y efectivos a la hora de defender, fue la postura que tomó la escuadra de Supersónicos ante Gladiadores en su duelo de Micro Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, en donde los “sónicos” arrancaron atacando con fervor para irse al frente y en el complemento su sistema defensivo les dio para sellar una victoria que terminó por escribirse 9-4, la cual estuvo emocionante hasta el último segundo de partido.

En el desarrollo del primer episodio Supersónicos logró hacer de las suyas con un par de encestes que le dieron confianza para mantenerse arriba, mientras que Gladiadores pese a que metió presión por momentos, no logró hacer daño sobre un conjunto que salió con el brazo en alto en este periodo que concluyó 4-0.

Para el segundo cuarto los “luchadores” no se guardaron nada y comenzaron a trabajar mejor, esto les retribuyó para acercarse en el marcador que se detuvo en 6-4, todavía en favor de los “sónicos” que pese a no tener mucha pegada lograron mantener su ventaja.

El tercer momento del partido marcó la debacle de Gladiadores al no tener presencia en el tablero de su rival, mientras que los “súper” aumentaron su cuota para dejarlos noqueados en este periodo donde ya no pudieron reponerse y al final de 30 minutos las cosas se detuvieron en 9-4, que dejaba listo a Supersónicos para saborear la victoria.

Para el cuarto periodo pese a la enjundia de ambos conjuntos, ya no lograron hacerse daño, consumándose una victoria más para los “sónicos” que han tenido un buen arranque de torneo.