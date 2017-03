Inauguran Peña Nieto y Astudillo la 80 edición de la Convención Bancaria

Acapulco, Gro., Marzo 23.- El México moderno no se explica sin la participación decidida de la Banca en la inversión y el crecimiento de la economía mexicana. Hoy nuestro país vive retos económicos y la solidez y fuerza de la Banca Mexicana, son claves para superarlos”, señaló el gobernador Héctor Astudillo al participar junto con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la inauguración de la 80 edición de la Convención Bancaria, que aborda el tema El dilema global: liberalismo vs. populismo.

Ante el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que gracias a la solidez de este organismo, la economía mexicana ha superado los diversos desafíos, logrando una estabilidad, incluso en situaciones como la crisis global que se sufrió en el 2008.

Con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Luis Videgaray y el presidente del Banco de México, Agustín Carstens, Astudillo Flores dijo que la Banca ha sido y seguirá siendo un aliado fundamental para lograr la transformación económica del estado y seguir contribuyendo al desarrollo de la industria. Explicó que al cierre del 2016 la cartera de crédito de la banca múltiple en Guerrero alcanzó 10 mil 444 millones de pesos, con ello el saldo promedio de dicha cartera presentó un crecimiento real de 5.16 con respecto al 2012.

“Hoy el sistema financiero atiende a más guerrerenses que nunca. Con más crédito, más apoyo a la industria y a las actividades productivas y más penetración en los servicios bancarios, la banca mexicana se consolida como un aliado clave para nuestro estado”, señaló a la vez que destacó que en Guerrero se enfocan los esfuerzos para lograr que México deje de pensar en Guerrero como una fuente de problemas y en su lugar, lo evoque como una tierra de trabajo y progreso.

Dijo que es momento de dar origen a buenas noticias en materia de minería, agroindustria, turismo así como la diversificación de la actividad económica y junto con el apoyo y compromiso de la Banca, lograr alcanzar esos retos y contribuir con la transformación del país.

Señaló que en esta edición, hay cuatro temas fundamentales, como lo son el análisis de la relación con el actual gobierno de Estados Unidos, la cual, ha generado gran incertidumbre, incluido el tema financiero; también el debate sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la Solidez de la Banca Mexicana y la estabilidad de una moneda mexicana que da batalla todos los días frente al dólar.

Por último, invitó a los banqueros del país a seguir respaldando a Guerrero, además de que agradeció la confianza para realizar esta Convención en el puerto.

En su mensaje, el presidente de México se pronunció continuar trabajando en la mejor ruta que permita superar los retos del país, asegurando las condiciones para que pada persona pueda desarrollar todas sus capacidades.

Y añadió: “La transformación que elegimos es la ruta correcta para asegurar mejores condiciones y más oportunidades para los mexicanos, la transformación desde las instituciones debe ser el camino a seguir en los siguientes años. Sé que así lo comparten los miembros de la Asociación de Bancos de México”.

En este sentido se refirió a las diferentes reformas estructurales, que han permitido que el país siga en un proyecto de transformación, con un rumbo y dirección para consolidar no solo la economía, sino también los rubros fundamentales como nación.

“El proyecto de transformación que sociedad y gobierno emprendimos juntos, debe continuar, esa es nuestra mejor alternativa si queremos obtener resultados duraderos y de amplio alcance. En este objetivo los invito a que sigamos trabajando unidos”, señaló.

También se refirió a la importancia que tiene la Banca en México, la cual, ha logrado consolidar grandes logros, en una ruta de coordinación y transformación, permitiendo con ello la construcción de un país en mejores condiciones.

En este contexto, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé se refirió a la Reforma Financiera, la cual ha promovido que el Sistema Financiero Mexicano tenga mayor inclusión, logrando que la Banca sea un motor del desarrollo Económico, con acciones como la entrega de más créditos a un mayor número de personas. También dijo que no se debe descansar en estos esfuerzos hasta lograr que todos los mexicanos sean parte de la inclusión financiera y señaló que gracias al buen manejo de la política monetaria, el país está listo para hacer frente a cualquier situación del panorama económico actual.

En este acto, Robles Miaja entregó el Mazo Honorario del Sistema Financiero Mexicano a Agustín Carstens.

La 80 Convención Bancaria, se realiza del 22 al 24 de marzo de 2017 en un conocido hotel de la Zona Diamante, en donde especialistas de talla internacional ofrecerán diversas conferencias.

Estuvieron presentes el presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, Alberto Gómez Alcalá; el secretario de Economía federal, Idelfonso Guajardo Villarreal; el titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, María Guadalupe Murguía Gutiérrez; la presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, Magdalena Camacho Díaz y el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Robespierre Robles Hurtado, entre otros.