Frank en su tinta

HILARIO Ramírez Villanueva, mejor conocido como Layín o como el “alcalde que roba poquito” ha sido exhibido una vez más, debido a operaciones irregulares por más de 225.53 millones de pesos en su gestión al frente del municipio de San Blas, Nayarit. La Auditoría Superior del Estado de Nayarit señaló que detectaron errores y omisiones por más de 159.57 millones de pesos, además de operaciones financieras que constituyen un “daño a la hacienda pública” por más de 65.96 millones de pesos. Asimismo, se revelaron retenciones efectuadas al salario de trabajadores del ayuntamiento por concepto de créditos del Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y del Impuesto sobre la Renta reportable al Sistema de Administración Tributaria, por casi 23 millones de pesos, los cuales no fueron transferidos a dichas instituciones ni hallados en otros haberes del patrimonio municipal. ¿Entonces no robó tan poquito?......... YA QUE ANDAN encontrando playeras famosas, Manuel Negrete, ex delantero de la Selección Mexicana y quien anotó el gol de media tijera que dio el triunfo a México en el Mundial de 1986 sobre Bulgaria, pidió ayuda en redes sociales para encontrar la playera que le fue robada de ese partido. De acuerdo con el ex futbolista de Tierra Caliente, la playera se la dio al jugador Dragolov, éste la guardó durante 20 años, después fue devuelta al ex delantero mexicano y al final la donó al Estadio Azteca, de donde desapareció. Después del éxito obtenido en la búsqueda del jersey de Tom Brady por las autoridades mexicanas, Manuel Negrete pidió apoyo para que puedan localizar la playera con la que jugó ese mítico partido mundialista……… OAXACA y La Guelaguetza en Iguala. Desde este viernes y hasta el 3 de abril la plaza cívica de las Tres Garantías tendrá un ambiente multicolor con olores y sabor oaxaqueño que nos traen los integrantes del Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición, en coordinación con el ayuntamiento de Iguala. El programa de actividades, coordinado por director de Turismo, René Ocampo Aranda, es abierto a todo público y sin ningún costo y en él se incluye diariamente el canto en vivo de trovadores de Oaxaca, muestras de atuendos típicos, poesía y conferencias sobre temas de interés cultural de ese estado, así como exhibición y taller de danzón. El domingo 2 de abril Oaxaca corona su estancia en Iguala con la presentación de su internacional Guelaguetza, que será acompañada con banda de viento. La presencia cultural de Oaxaca en Iguala se complementa con una pintoresca y agradable muestra artesanal y gastronómica, en la que habrá tlayudas, mole negro, agua de horchata almendrada, los chapulines al mojo de ajo y las nieves. La belleza de la artesanía oaxaqueña también estará presente con sus figuras elaboradas en barro negro, sus miniaturas en palma y antimonio, la finísima joyería en filigrana y los hermosos atuendos típicos, así como música grabada, libros y mantelería……… EL ALCALDE de Iguala, Herón Delgado Castañeda, reiteró que no pedirá licencia al cargo, como trascendió desde el pasado fin de semana y afirmó que entregará el mandato hasta el 30 de septiembre del 2018, porque está sano, firme y al 100 por ciento……… SIMPLE revelación: “De los ocho integrantes de Garibaldi, solamente seis tenían capacidad para cantar: Pilar Montenegro, Luisa Fernanda, Katia, Paty Manterola, Xavier Ortiz y Víctor Noriega; Sergio y Charly no cantaban. Ya cuando empezamos a viajar, vi muchas cosas: droga, alcohol, hubo compañeros que tocaron los excesos”: Paty Manterola……. PUNTO.