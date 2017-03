Hay milagros

MAESTRO JORGE: Debemos resaltar la declaración del general José Carlos Beltrán Benítez director de derechos humanos de la SEDENA, realizada el 21 de marzo, día de Benito Juárez: “si alguna persona considera contar con pruebas que sustenten las supuestas quejas o acusaciones de las que se ha especulado ante los medios de comunicación, se le hace una atenta invitación para que las presente ante la autoridad competente para que esta proceda conforme a derecho”

“ Se han mencionado estas supuestas responsabilidades-injurias y ofensas provocadoras- sin la más mínima evidencia, sobre hechos investigados, no solo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis”

El ejército habló. Hay que reconocer que a diferencia de otros ejércitos de America Latina este está conformado por gente del pueblo, no por las elites sociales, por ello no ha habido golpes de Estado militares. Con una disciplina al Estado mexicano y a sus instituciones. Que no se nos olvide.

La semana pasada no escribí y les explico porqué: el sábado 11 por la mañana mi hijo que estaba en Acapulco, con un tropezón infortunado, cayo de cinco pisos y ahora digo fue milagro: ESTA VIVO y sin ninguna rotura. Sí, muy golpeado en la frente, con estallamiento en el intestino grueso y un fuerte golpe en un pulmón. Operación de urgencia y a examinar todo el interior de Ariel. Horas de angustia. Ahí la Dra. Maritza Zurita, su mama , mi esposa. Segundos y minutos de dolor e incertidumbre.

Desde ese momento toda la atención a mi hijo. Desde luego estar todo el día y noche con él. Mi hija Areli y amigos como Cesar Campuzano, Andrés Toledo y Miguel Ángel Perea y Luis Ramos. Adrián, Paola y Jonathan Capote, haciendo turnos.

No avise a más gente porque estábamos con la gravedad de mi hijo, aun así se enteraron Luis Walton quien de inmediato se presentó, así como Javier Saldaña que hizo un espacio en su campaña para la reelección como rector de la UAGro, Adrián Wences, Fredy Díaz y desde la CDMX con ofrecimientos para trasladarlo algún hospital capitalino. Optamos por que se quedara , estaba siendo bien atendido y de manera directa.

También la llamada de Evodio Velázquez y Arturo Martínez Núñez, quienes por Lourdes Cobos se enteraron a través de su noticiero en SIGATV cuando le mando saludos a Ariel.

Tuve la fortuna de llegar a buen hospital, buenos doctores y enfermeras. Atendieron día y noche. Buen trabajo profesional.

El hospital Privado Magallanes, urgencias y ahí los doctores Luis Barrera Guerra quien lo opero; el neumólogo Ricardo Figueroa Becerra, el anestesiólogo Omar López, la jefa de enfermeras Carmen Rubio, la administración con Ofelia Nava y el Dr. Sergio Soto Martínez quien en su Laboratorio Medi-magen nos hizo favor de abrirlo en pleno domingo en la noche y sobre todo sus lecturas científicas a las tomografías ayudaron a ver cuál era el problema principal. Y desde Guatemala, Everardo García y aquí su hermano Ramón, conectándonos con profesionales.

Haber caído accidentalmente de cinco pisos y estar vivo es un milagro. ¿o no?

PD: El Dr. Herón Delgado, goza de cabal de salud.

