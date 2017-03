Sube como la espuma

Cañeros asciende al cuarto lugar de la clasificación de Juvenil "A", tras derrotar 2-1 al Reforma en la fecha 10

Iguala, Gro., Marzo 23.- Las jornadas pasan y el conjunto de Cañeros sigue subiendo como la espuma en la tabla de posiciones de Juvenil “A”, ya que el arranque incierto que tuvo ha sido borrado y ahora más que nunca sigue luchando por alcanzar la cima que tienen Preventivos y Tamarindos con 24 puntos por 22 de los “leones”, tras imponerse 2-1 a un aguerrido Reforma que ya está en el octavo puesto con el descalabro que tuvo en la fecha 10.

Para el arranque del encuentro fue la escuadra de Cañeros la que logró meterse rápidamente al duelo con el 1-0 que escribió Alexis de la Cruz al minuto 8, esta situación generó confianza en los “leones” para seguir hostigando al Reforma, así que las constantes llegadas de gol fueron presagiando el segundo tanto “cañero”, el cual selló José Ramírez al minuto 32, tras esta anotación ya no un hubo más y se fueron al descanso con el 2-0.

En el segundo tiempo al Reforma no le quedó de otra más que salir a entregarse para buscar recortar lo más pronto posible, una y otra vez sus llegadas iban siendo controladas por una defensiva que no dejaba pasar ni el aire, pero tras una serie de avisos el descuento llegó para los “hombres de la media noche” por conducto de Uriel Soto y con dos minutos por jugar ya no hubo más movimiento en el marcador que reafirma el buen momento que vive Cañeros.

En más resultados de esta jornada, Furia Iguala no se tentó el corazón para imponerse 5-0 al Barcelona; Municipal también volvió a la vida al golear 5-1 al Deportivo San José; Tamarindos no se guardó nada para aplastar 8-1 al Real Jaguares que cada vez se hunde en el fondo; Campo Agrícola sacó una victoria de oro luego de imponerse 4-3 a la 20 de Noviembre; Lobos Iguala dio la noticia de la jornada al derrotar 2-0 a Preventivos; Cesvi Universidad y el Internacional empataron a cero goles y San Juan goleó 7-3 al San Nicolás FC.