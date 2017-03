Preparan AGE y ASF sanciones vs. Ortega

Chilpancingo, Gro., Marzo 22.- Ante posibles desvíos millonarios detectados de la administración del ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, ya se preparan sanciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y General del Estado (AGE).

Eusebio González Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, dio a conocer que derivado de las cuentas públicas presentadas del ejercicio 2014 y 2015 en el que fungió como gobernador el catedrático Rogelio Ortega se analizan tres tipos de sanción: administrativas, resarcimiento o por daño patrimonial.

El priista dijo que no se descarta la posibilidad de fincar responsabilidades penales por la gravedad de la situación, en contra de Ortega Martínez pero también en contra de quienes ejecutaron recursos públicos, es decir, de ex funcionarios estatales.

“Hablan de un desvío de recursos de ahí tiene que tipificarse la propia ley de fiscalización a que se hace acreedor, si éste desvió, su origen hacia donde fue orientado el recurso no fue aplicado como tal, sino en su momento tomó la decisión de etiquetarlo a otros rubros”, indicó.

El legislador local expresó, el ex mandatario estatal incurrió en desvíos millonarios de recursos, porque utilizó partidas financieras específicas federales y estatales y las aplicó en rubros que no estaban presupuestados argumentado la situación álgida por la que atravesaba el estado después de los hechos de Iguala.

Mencionó que ambos órganos de fiscalización, analizan las características de los desvíos para actuar en consecuencia, al margen de los procesos que también inició la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal.

Explicó que en su momento, las autoridades estatales de la pasada administración tomaron la decisión de ejecutar los recursos en otros rubros, lo cual amerita una sanción, porque no se apegó al presupuesto con disciplina, aún cuando el Congreso en su momento, lo autorizó.

Dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya publicó los resultados del desglose de la cuenta pública del ex gobernador, pero aún no se pueden adelantar juicios porque se está en la etapa de solventación a la que tiene derecho el ex mandatario.

Pese a ello, insistió que el “proceso sigue” por lo que continuarán dijo la revisión de la información que presenten al respecto, “lo que es un hecho es que habrá de rendir cuentas”, apuntó.

Expuso que el término para concluir con la solventación ante la Federación, es en febrero del 2018, para tener claridad con la solventación, y aunque no precisó, dijo que existe una cantidad considerable de “desvíos y recursos que no están debidamente comprobados, pero sería irresponsable dar montos”, porque insistió que están en una etapa de solventación de dichos recursos.