Zona Sísmica

Guadalupe Murguía, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fue enfática al hablar sobre la iniciativa que crea la Ley de Seguridad Interior: “No vamos a actuar bajo presiones”.

Y es que el pasado viernes, el senador priista, Jorge Luis Toledo, planteó en una excitativa, solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emplazar a las comisiones correspondientes a emitir un dictamen de inmediato sobre la Ley de Seguridad Interior, debido a que allá en San Lázaro, por ser la Cámara de origen para la revisión de dicha normatividad, es la que tiene que dar paso para su revisión en el Senado.

La diputada queretana apaciguó los ánimos alborotados de los senadores y dijo que en la Cámara de Diputados no hay ninguna urgencia por resolver la iniciativa, ya que se debe agotar “el escuchar las voces y opiniones” sobre el tema.

“No hay presión, no hay urgencia, no hay plazos. Por lo que hace a la Cámara de Diputados, las comisiones –de Seguridad y de Gobernación- que tienen estos dictámenes, los están analizando y escuchando todas las voces. No hay un plazo en concreto”, dijo Lupita Murguía.

Mientras, Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores del PAN, se fue contra el gobierno federal, al que culpó directamente de la violencia existente en el país. Simple y sencillamente, dijo, no han hecho la tarea y la que han terminado, no convence a los mexicanos que viven en total intranquilidad e inseguridad.

Explicó que el estado de Guerrero “es tan sólo una nuestra de las enormes deficiencias que tiene el sistema de justicia en nuestro país y desde luego, para garantizarle a los mexicanos tranquilidad”.

Culpó, también, a los gobiernos locales anteriores en entidades como Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz, de los que afirmó, no supieron y no quisieron comprometerse con la seguridad, y la inercia de esas administraciones, “está teniendo graves consecuencias”.

En Guerrero, por ejemplo, el primer gobernador de la alternancia, que ganó por el PRD, resulto ser más panista que Manuel Gómez Morín. Zeferino Torreblanca Galindo, acuño aquella frase célebre que le valió la nota de ocho columnas en la Jornada, de que “con el narco ni quiero ni puedo”, ya que nunca quiso enfrentar al crimen organizado

Ángel Heladio Aguirre Rivero, otro gobernador que ganó por las siglas del PRD, pero que por sus venas corrió siempre sangre tricolor, hasta convertirse en un híbrido, fue omiso en todos los problemas que se le presentaron, en especial en la seguridad. Además de que dejar gobernar a sus familiares, nunca le redituó buenos dividendos.

Aguirre prefirió que todo se quedara como estaba. Precisamente fue defenestrado por la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, en donde enterado de todo lo que sucedía, jamás trató de remediar las cosas.

Es por eso que el senador hidrocálido, Herrera Ávila, no es que haya querido descubrir el hilo negro, sino que quiso hacer ver la inconsistencia del gobierno federal por darle seguridad a los mexicanos, pero también la negligencia de los gobiernos locales anteriores.

“Ahora, lo que es exigible, es pedirle al gobierno -local y federal- que se concentre en su función, que no se pongan nerviosos por otro tipo de circunstancias y que la autoridad correspondiente de preservar la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos atienda los asuntos de manera puntual”, señaló Herrera Ávila.

Incluso, se sabe que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, recibirán a partir de hoy –miércoles- a los gobernadores de estados en donde se viven la inseguridad cada minuto del día, ya que se espera acepten la invitación que les han formulado. Aunque, precisamente por ser una invitación y no una comparecencia, los mandatarios están en toda libertad de aceptar venir o no.

La situación es que la invitación a gobernadores como Héctor Astudillo de Guerrero; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas o de Silvano Aureoles para discutir los pros y contras de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, deberá actuar como un facilitador de soluciones y no que sea con el único propósito de exhibirlos, sino de buscar vías de solución, como dijera el panista Herrera Ávila.

Uno de los puntos medulares en donde más atorado se encuentra el proyecto de Ley de Seguridad Interior, es en regular la colaboración de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, pero no es sólo en estos tres estados en donde el Ejército Mexicano tiene participación, sino es en todo el país.

Hay que recordar que existen otros estados que se están en la misma situación o hasta en condiciones peores, como Veracruz, Morelos, Chihuahua, Guanajuato o Sinaloa, por mencionar otros más.

La principal demanda de los mexicanos es la seguridad, y el llamado debe ser parejo para todos, y tanto el Senado de la República, como la Cámara de Diputados, deberían de hacer un exhorto para convocar a todas las fuerzas políticas y sociales a un dialogo abierto, que permita construir una estrategia de seguridad en todo el país y no solo en Guerrero, Michoacán o Tamaulipas.

“La Cámara de Diputados está analizando el tema con seriedad, estamos trabajando, escuchando voces y opiniones para continuar con los trabajos y emitir la ley correspondiente que beneficie a todos los mexicanos”, señaló Guadalupe Murguía, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro. ¿Qué opinas amigo lector?-

