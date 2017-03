Frank en su Tinta

BIEN dicen que al perro más flaco se le cargan las pulgas y políticamente hablando en este momento el perro más flaco es el PRD, que enfrenta otro escándalo que pudiera ser el tiro de gracia rumbo a las elecciones locales de este año y las presidenciales del 2018. A la pugna (que sigue) por la coordinación de la fracción amarilla en el Senado y a la división que provocó la elección del candidato a gobernador en el Estado de México, hay que sumarle la reciente revelación de una cadena de televisión norteamericana de que la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, es propietaria de un departamento de lujo en Miami con un valor de 14 millones de pesos. La líder perredista ya aclaró que lo está pagando, pero el golpe mediático está dado. “¿Cómo es posible que la presidenta de un partido de Izquierda tenga esos lujos?”, es el clamor. Y no tanto porque no pueda (ha sido dirigente sindical de las aeromozas, funcionaria y legisladora), sino porque se supone que los partidos de Izquierda tienen como bandera la austeridad y la mediana forma de vivir. Para “echarle la mano”, sus compañeros del comité nacional del PRD y los gobernadores emanados de ese parrido van a presentar su declaración 3de3. ¿Servirá de algo? No les vayan a aparecer también algunos “milagritos”………. EL PRI nacional utiliza otra vez electoralmente al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y al caso de los 43 normalistas desaparecidos. Ahora contra Andrés Manuel López Obrador. Los utilizó y le dio buenos resultados en las elecciones del 2015 en Guerrero, sin embargo habrá que esperar si les alcanza a los priistas para ganar los procesos de 2017 y 2018, sobre todo porque luego del Caso Iguala, hubo muchos otros protagonizados por ellos, como la Verdad Histórica, la Casa Blanca, la Fuga del Chapo, Tlatlaya, la visita de Donald Trump, el desempleo, etcétera. Nuevamente acusan a Obrador de imponer la candidatura de José Luis Abarca en las elecciones del 2012, cuando lo cierto es que todas las candidaturas (hasta las regidurías) de ese proceso las decidieron los llamados y extintos “Cuatro Fantásticos”, Sebastián de la Rosa, David Jiménez Rumbo, Víctor Aguirre Alcaide y Evodio Velázquez, líderes de los corrientes que tenían más consejeros electorales en ese entonces. Durante la semana pasada fueron muchos los memes y las caricaturas que se publicaron sobre la acusación priista a Obrador en el caso Iguala. ¿Alcanzará para frenarlo, o esperarán un resbalón más del virtual candidato de Morena a Los Pinos?.......... LLAMA la atención la rapidez con que las autoridades mexicanas y estadounidenses encontraron una playera de futbol americano robada al jugador Tom Brady en el reciente Súper Tazón realizado en Texas. Bastó un mes y medio para encontrarla en la casa del ex director del periódico La Prensa de México, quien se la había robado del vestidor después del juego. La voz popular sugiere que autoridades mexicanas y estadounidense se coordinen también para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, a los miles de desaparecidos y los ex gobernadores corruptos prófugos. ¿Se podrá, o hay que jugar algún deporte gringo?.......... LA NIÑA Tania Guadalupe Acosta Cano, de la primaria “Moisés Sáenz” de El Naranjo (municipio de Iguala) obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento en el medio rural de la Zona Escolar número 134. Es alumna del destacado maestro Serafín Barrera, de la gloriosa Generación 81-85 del CREN. Felicidades a ambos………. SIMPLE dato: Las recientes encuestas en el Estado de México colocan muy parejos a PRI, PAN y Morena, aunque faltan las campañas, que serán del 3 de abril al 31 de mayo…….. PUNTO.