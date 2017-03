De adicto a Adicto

Miopía gubernamental y social.

Parece ser que nadie quiere ver la cruda realidad, la triste decadencia de niños víctimas de las adicciones, mujercitas que arruinan sus vidas al convertirse en niñas madres en edades de 13 a 16 años, mujeres menores de 20 que son estadísticas en el impresionante índice de madres solteras, con dos o tres criaturas que nacen y viven ausentes de padres y de un hogar normal y estable, la fábrica de adictos, de malhechores, de niñas madres, de enfermos emocionales, estriba en los hogares disfuncionales, que son los detonadores de violencia doméstica, donde reina el mal ejemplo y son estos hogares disfuncionales los que gestan la inseguridad pública, son el motivo de una política equivocada, donde muchos alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, le apuestan a comprar más patrullas y engordar las corporaciones con presupuestos gigantes donde lo único que genera es un mar de corrupción. Es muy torpe escuchar o leer discursos oficiales respecto al cristal, esta droga que está de moda y que no hay acciones concretas para que no llegue a los niños y los extermine, la solución es muy simple, clausurar los laboratorios clandestinos que hay por todos lados y son precisamente los policías municipales, algunos, en la mayoría dar los casos, que conocen el modus operante de estos laboratorios de muerte, torpe son y más, la ignorante postura del Consejero, Presidente del Consejo Nacional contra las adicciones, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, quien demuestra un total desconocimiento ante las estadísticas y todo el daño que le causan las sustancias tóxicas un adicto, no hay un programa nacional de prevención ni rehabilitación, por ejemplo, para rehabilitar un cocainómano, heroinómano o adicto al cristal o el amoniaco, no estamos ni capacitados ni actualizados. Para muchos niños, el camino de las drogas es muy fácil, lo difícil es salir de ese laberinto y no hay la visión de diseñar, organizar y desarrollar una cultura de prevención, ni mucho menos una estrategia nacional de rehabilitación.

Qué estamos haciendo contra las adicciones.

Hay un mundo de victimas que han sido afectadas por las redes sociales, en fraudes, engaños y delitos como caer en las garras de las tratantes de blancas, la extorsión y otras consecuencias debido a la adicción a los aparatos electrónicos. Porque la adicción al sexo y la tendencia a los embarazos en niñas madres menores de 16 años, confirmó que el cigarro y la cervezas son drogas escalonarías a sustancias tóxicas de mayor impacto y estas dos drogas son las de mayor consumo entre los niños y jóvenes, ¿hay acaso una estrategia de prevención, se ha legislado al respecto, la policía ha detenido a los narcomenudistas? La gama de inhalantes, drogas mortales es muy simple y están de fácil acceso de niños drogadictos, ¿por qué? Los fármacos tienen una gran demanda y cabe preguntar porque los medicamentos controlados circulan en las escuelas como golosinas. La variedad de drogas es enorme como enorme es la imaginación de un adicto al usar el encendedor o el gas de la estufa para intoxicarse y a quién le importa que estas vidas queden truncas, a quién le importa tener un drogadicto en casa, si ahora es lo más común del mundo. Por qué se le permite a alguien como a los esposos e hijos de consumidores donde las drogas, marcaron de por vida a un ser inocente y el victimario nunca se rehabilitó, y se vuelve a casar con todas las de la ley, a que se debe que los -maestros- no sean capacitados emocionalmente, ni reciben ayuda para rehabilitarse de sus adicciones, de qué sirve implementar una estrategia como el alcoholímetro y multar a medía ciudad por conducir en estado inconveniente, en mi opinión considero que las sanciones deben ser más altas y debe de haber un programa obligatorio de rehabilitación. Cómo terminar con la inseguridad si hay toda una cascada de adictos activos por qué las empresas que usan transporte y en general no han sido sometidas a que se les aplique a sus empleados un antidoping periódico y se les brinde un programa de rehabilitación, porqué este cáncer social están burocratizado y se quiere resolver con maquillaje informativo… Por qué la mayoría de los centros de rehabilitación tienen un bajo porcentaje de adictos en recuperación, es decir, de cada diez internos, en la mayoría de los casos, 9 recaen, porque no existe un programa educativo que facilite a los adictos a retomar y concluir sus estudios, por qué continuar con un plan de internamiento de tres meses, si muchos recaen al día siguiente de concluir el proceso. Por qué no hacer una consulta pública y escuchar todas las opiniones para escuchar un nuevo método en rehabilitación. Por qué no hacer algo, si niños y jóvenes mueren y caen en desgracia, son vidas que se van por la tubería. Por qué crecemos en lugar de decrecer en adicción.

Muerto en vida, atrapado sin salida.

Sé que no soy el único recuperado, somos muchos los que estamos limpios en plena recuperación, por desgracia, en mi proceso vivo la tragedia de muchos, que no pueden o no quieren salir del hoyo, niñas de 14 años, de 19 , adultos de 45 mayores de 70, jóvenes de 15, todos ellos, sin presente, sin futuro, sin vida, lo intentan una y otra vez, pero como si el destino les jugara una broma pesada, les regala días, semanas meses, pero sin pensarlo los coloca en ese laberinto infernal, los golpea hasta el cansancio, niñas que se prostituyen por sustancias, roban y son capaces de todo, mientras que los alcohólicos adultos, lo pierden todo, todo y no entienden el mal que el alcohol les ha causado, tarde, pero de ahí vengo yo, levantando un historial, una y otra vez, regalando mi tormentoso pasado, escribiendo y ahora produciendo capsulas en la radio el palpitar de las emociones, recordando que solo no puedo, comprendiendo la adversidad de esta desbastadora enfermedad, maldita enfermedad perversa del alma y los escuchas, hablan de su sueños, de sus idéales, hablan de sus metas a corto y mediano plazo, pero ahí quedan, en tan solo buenas intenciones, yo, vivo de milagro, estoy aquí, vivo, exhibiendo, renegando por las injusticias que sufren tantas víctimas, aquí estoy una semana más con mi columna, De adicto a ADICTO, feliz porque ahora en agosto, celebro 18 años escribiendo semana a semana, llevo más o menos 936 artículos, escritos con el mismo espíritu de prevención, de informar, orientar y concientizar, deseando de corazón que nadie sufra lo que yo sufrí. Gracias por leerme y más por escribirme.- ernestosalayandia@gmail.com.- Búscame en Facebook, Sígueme en twitter @teo_luna, en crisiscreces.com. Mi columna completa en ernesto@montrealquebeclatino.com Mis libros te pueden ser muy útiles. Siempre a tus órdenes 614- 256 85 20 Te recomiendo la siguiente Liga: https://www.youtube.com/watch?v=Gb206NUqyqM