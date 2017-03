Padres de los "43" deben aceptar verdad histórica

Washington, E.U., Mar. 18.- Mientras el gobierno de México defendía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la versión oficial sobre el “Caso Iguiala”, que afirma que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y lanzadas sus cenizas al río San Juan; el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (CentroProdh), Mario Patrón, subrayó que las autoridades siguen ocultando datos valiosos en la indagatoria para dar con el paradero de los normalistas y se ha negado “de manera vergonzosa” a averiguar las irregularidades cometidas en la investigación.

Al comparecer durante una audiencia convocada por la CIDH, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, señaló: “entendemos que se trata de una hipótesis que significa un terrible dolor para los padres y madres, pero nos parece que ésta también debe ser una hipótesis de la investigación”.

“Se ha formulado una hipótesis que se ha conocido como la verdad histórica, esa hipótesis presenta una versión de lo que sucedió, de quiénes son los responsables y cuál fue el destino de los normalistas”, defendió Campa.

“Se han investigado otras líneas, realizado cientos de búsquedas, se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información y podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis, otra línea de investigación y que no se ha encontrado desafortunadamente a ninguno de los muchachos vivos o muertos”, agregó.

No obstante, subrayó la plena disposición para seguir valorando cualquier otra línea de investigación y defendió que el gobierno ha sido sensible con el cuestionamiento que las familias han hecho de la hipótesis oficial.

Campa Cifrián aseveró que el gobierno ha sido “sensible” a la exigencia de los padres de tomar en cuenta otras líneas de investigación diferentes a la “verdad histórica”.

“Entendemos el terrible dolor que les provoca, pero les pedimos que se tome en cuenta la hipótesis de la verdad histórica”, afirmó Campa, ante lo cual Mario Patrón intervino para hacer ver que esa declaración contraviene las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), en el sentido de que el asesinato e incineración de los normalistas no habría sido posible en los términos descritos poe las autoridades.

Acusó que el paradero de los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2015, sigue sin determinarse y que en estos últimos meses ha habido nuevos agraviados de las autoridades contra las víctimas.

“Hemos corroborado que distintas instancias del gobierno ocultaron información al GIEI, que podría confirmar la línea sobre el móvil del ataque a los estudiantes vinculada al trasiego internacional de drogas en autobuses”, indicó.

RECHAZAN PADRES DE LOS

43 LA VERDAD HISTÓRICA

A continuación, padres y madres de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 lamentaron que el Estado no ha hecho nada por encontrar a sus hijos y en cambio sí ha tratado de encubrir a diversos funcionarios acusados de manipular la indagatoria oficial sobre Ayotzinapa.

“Han sido 30 meses de puras mentiras del gobierno. No hay nada nuevo para nosotros”, resaltaron los padres y madres, quienes presentaron un video en donde el ex visitador de la PGR, Alejandro Chávez Flores, admite haber sido presionado para cambiar un estudio donde señala irregularidades graves de dicha institución en el caso Iguala.

Tras la audiencia, varios padres y madres de los estudiantes desaparecidos denunciaron en la audiencia que el Estado miente para proteger a sus funcionarios y pidieron a la CIDH que mantenga su mecanismo de seguimiento del caso porque es su “única esperanza” de saber la verdad de lo ocurrido y el paradero de sus hijos.

Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 normalistas desaparecidos, rechazó la postura oficial, que defiende la verdad histórica, al considerar que no tiene sustento científico.

“El Estado mexicano no quiere asumir su responsabilidad, nosotros sabemos que es culpable, rechazamos rotundamente esa expresión del gobierno mexicano y esa hipótesis, porque no tiene sustento científico y para nosotros ya no existe”, indicó.

El comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi dijo a los funcionarios mexicanos “que si se pudo capturar al narcotraficante El Chapo Guzmán, con la misma determinación puede encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”.

En la audiencia se vivieron momentos de emoción y tensión, con llantos de los familiares de los desaparecidos durante sus exposiciones y cánticos de “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.