Localizan manta con mensaje de presunto grupo criminal

Taxco, Gro., Marzo 18.- Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron una manta en el municipio de Taxco de Alarcón con un mensaje alusivo de la delincuencia organizada de que respetará la celebración de Semana Santa y que se deslinda de cualquier amenaza en redes sociales.

La manta fue encontrada un poco antes de las 6 de la mañana de ayer viernes, en la gasolinera del barrio La Garita, donde se han registrado al menos 24 ejecuciones, asaltos a joyerías y robos a mano armada.

El mensaje dice lo siguiente: “Mi gente de Taxco les pido no hagan caso a lo que ponen en la pulga ya que nadie de los que salen ahí son nuestro sr. presidente, respetaremos la “semana santa”. vamos por los que están robando platerías y tu Diego Reyes Alán el chupón pusieron la platería de Martelas. Dario Basabe, Iván castellanos, Lalo Batalla el morral y tu mijares de finanzas vamos por ustedes y sus familias. Rani tu puto hijo pelón ponen mamadas en redes sociales (salgan al topón perros) atte. la nueva generación de los rojos y el comando de la plata”. (SIC).

Cabe recordar que el lunes 13 de marzo, a través de las redes sociales un supuesto alumno de la Preparatoria No. 4 "Pablo Neruda" de la Universidad Autónoma de Guerrero, amenazó con atentar contra la vida de sus compañeros, por ello se suspendieron las clases, sin embargo, no se registró ningún incidente.

Más tarde, la manta fue retirada y puesta a disposición del Ministerio Público federal para las investigaciones correspondientes.