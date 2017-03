Pediatrucos... y algo mas

La violencia sigue desatada en nuestro país. Por todos lados aparecen restos mortales de seres humanos muchos de ellos masacrados y con la obvia sospecha de haber sido torturados hasta lo inhumano, sin piedad, sin miramiento y quedan (casi todos), sin castigo, cubiertos por un manto de impunidad en ocasiones solapada. Las autoridades buscan justificar, minimizar, desviar la atención y dar aspirinas como solución a un cáncer metastásico, por desgracia, en todo México. ¿Cuánta gente más tiene que morir producto del crimen organizado y no organizado, para que se atrape y lleve a la justicia a todos y a cada uno de los que delinquen impunemente? Si quien delinque sabe que no lo atraparán y que si lo atrapan no durará mucho en prisión y que podrá (mediante triquiñuelas legaloides o la compra de alguno de sus juzgadores), salir libre y seguir actuando a voluntad cometiendo actos característicos de la barbarie, lo seguirá haciendo. Las decenas de miles de muertos y desaparecidos en nuestro país, sólo existen en un Estado en guerra y, aunque el gobierno lo niegue, desde el gobierno de Felipe Calderón, existe en los hechos, una guerra contra el llamado crimen organizado y, ha sido tal la corrupción nacional, estatal y local que, lo único que hicieron fue alborotar el avispero para que, según algunos gobernantes, se ataquen y se maten entre criminales de bandos distintos. Es tal la impunidad que en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar, casi siempre a mano armada, los delincuentes se roban motocicletas y autos. Los secuestros siguen y quienes secuestran siguen impunes y sin miedo a la justicia, a pesar de que pueden ser condenados a casi medio siglo de reclusión. Mientras no metan a los principales cabecillas a prisión, seguirá practicándose el secuestro pues le genera a la delincuencia, dinero fácil. ¡Qué impotencia ciudadana! Como la que sienten los amigos y familiares del Dr. Héctor Paul Camarena Hernández, médico traumatólogo del IMSS de Acapulco, Gro. que fue una de las 28 víctimas asesinadas en nuestro estado el fin de semana pasado. El Dr. Camarena fue secuestrado saliendo de su trabajo y encontrado muerto tres días después, en la Costa Grande, con huellas de tortura. El 12 de marzo del año pasado fue asesinado en una calle de la colonia Progreso de Acapulco, Gro., el también traumatólogo Dr. Ramón Jacier Ayerdia, quien era jefe del servicio de Traumatología del IMSS de Acapulco, Gro. Murió cuando conducía su camioneta, debido a los disparos con arma de fuego que le hizo una persona que se transportaba en una motocicleta. El 9 de enero del presente año, el médico Internista del IMSS de Tierra Caliente, Nicéforo Cabrera Rojas, fue asesinado en Chilpancingo junto con su hijo, después del doble homicidio, los agresores se llevaron por la fuerza a la esposa del médico cuyo cuerpo fue hallado más tarde, sobre la autopista del Sol. El médico residente de Radiología del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, el Dr. Carlos Cruz Salinas, falleció el pasado 23 de febrero por disparo de arma de fuego, cuando, en su última guardia como residente, antes de graduarse como especialista, salió a las inmediaciones del hospital por algo para cenar. A pesar de llegar vivo al hospital en donde laboraba, y al parecer por negligencia, finalmente falleció cuando contaba con apenas 28 años. ¿Cuántos más, médicos, maestros, abogados, ingenieros, comerciantes o ciudadanos en general, deben de morir para que la gente proteste y pida un ¡ya basta! ante quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia? En el gremio médico de nuestro estado existe mucho coraje, inquietud, dolor e impotencia por el fallecimiento de los colegas, por la falta de justicia ante estos lamentables hechos y preparan acciones de protesta ante tan tremenda inseguridad, violencia e impunidad. Si la fiscalía estatal no atrapa a quienes cometen los ilícitos, si los siguen dejando actuar en la total impunidad, que sea la PGR quien actúe, que atrapen y castiguen a secuestradores, asesinos y malandrines para que reciban un castigo ejemplar que les haga pensar dos veces antes de cometer fechorías a todos aquellos que pretendan delinquir. ¿Cómo es posible que no puedan rastrear a los secuestradores y atraparlos? Si ya saben donde están y quiénes son los delincuentes, ¿por qué no los llevan ante la justicia? Si el gobierno del estado prometió “orden y paz”, ¿Por qué no cumple su promesa?... ¡Ya basta! ¡No más sangre!.

DON CHIMINO.- ¡Aráchole!, esas gentes que dicen que asegún tan arreglando el drenaje de las calles del centro, tan haciendo un cochinero. Rajan, eso sí muy perejito, las calles de la ciudá, casi pegado a una de las banquetas, todo lo largo de las calles, se tardan reti´harto con la zanja abierta y cuando la tapan le ponen pavimento de muy mala calidá, bien delgadito y no lleva ni unas semanas parchado y ya se está cuartiando todo de nuez, se sume y se tan haciendo hoyos que, ora que lleguen las lluvias, serán unos pinches pozotes, con perdón de Usté. Dicen los de Capami, o sease los encargados del agua potable y drenaje de nuestra ciudá, que no es culpa de ellos, que es una compañía que viene de jueras y que nada tiene que ver con su oficina de ellos. Yo digo que pior tantito, si vienen de jueras quesque a hacer una obra buena pa la ciudá, pos que vengan y que la hagan bien pues. Si van a hacer cochinadas, mejor que dejen las cosas asina como están, no que vienen a darle en su madre a las calles. Nomás vayan con la calle de Zapata, iyendo de Josefa Ortiz a Negrete, ¡jijo de la jijurria! ¡Atraviesa uno casi como 20 zanjones a todo lo ancho de la calle! Ta más pior que si juera de terracería. ¡Ya ni chingan!, con perdón de Usté. El drenaje de la ciudá ya tiene más de 50 años y, asegún, ta todo quiebrado y l´agua ya no corre por los tubos sino que se sale, agrieta la tierra y sume el pavimento y, las tuberías de agua potable tan todas bujereadas y se chispa hartísima agua y por eso tan arreglando eso tambor. Que es necesario arreglarlo, eso que ni qué, pero, si para cerrar la rajada lo hacen con las patas, lo más seguro es que tambor con las patas hacen lo que disque arreglan del agua potable y del drenaje y, con las aguas, en un dos por tres, estaremos igual o pior. Trabajan esas gentes como tortugas cojas y riumáticas, se tardan un chingo en una sola calle, valiéndoles una pura y dos con sal las molestias que causan a las gentes. ¿Por qué nadien de las autoridades del monecipio les etsigue que no hagan chambonadas? ¡Aray! ¿O qué? ¿No les quieren reclamar o decir nada pa que no se hagan los ofendidos y ya no hagan su trabajo? Si de por sí no alcanza el presuspuesto, ¿por qué no obligan a quienes tán a cargo de la obra, que hagan bien su trabajo y cierren bien las rajadas que le hacen al pavimento? ¿Hay alguien o álguienes que tan sacando raja pa cobrar un trabajo a un precio y meterle material chafa y pavimento chafa pa horrarse lana y clavársela? Ta bien que séyamos un centro joyero por tantos joyos de la ciudá, pero, ora sí como a luego dicen, nos vinieron a partir el queso. Pinchi desmadre que se va a hacer con las lluvias y más porque, quienes andan tapando algunos bújeros de las calles y del periféquiro, le andan echando chapopote y con las primeras aguas que caigan, su maquillaje se correrá y van a quedar ya no zanjas sino trincheras. Oh verán si no. Y no se almiren si un día de éstos, queda destartalado uno de los tantos tatsis que ya les suena y truena todo, cuando le toque pasar por uno de esos baches. Hay unos tatsis tan viejosos, desvencijados y que les parpajolea todo, que en una de esas áhi queda. Eso sí, anque ya parecen cachivaches con ruedas, te cobran la dejada igual que si trajieran coche nuevo y, si se apendeja uno le encajan el diente, como a mi, una vez que regresé de la Feria a mi cantón, me cobraba 50 morlacos el móndrigo tatsista y como le reclamé, me la quiso armar de tos de que iba a llamar a sus compas y iban a llegar como guachichiles a partirme mi mandarina en gajos por no querer pagarle lo que me pidió. Total que mejor se los di y cuando arrancó, que agarro mi celular pa tomarle una foto y ver el número y ¿qué cree? ¡Ya no tenía memoria mi cel! Me quise acordar del número pa reportarlo pero ya venía yo a medios chiles y se me borró el caset. Y el encargado de checar que los tatsis estén en buenas condiciones, ¿por qué se hace de la vista gorda? Y los de Tránsito, ¿Por qué no multan a tantos tatsis que andan tuertos, sin una luz en sus faros y en veces sin las calaveras de atrás? Algunos traen los asientos tan sueltos que parecen vibrador, bueno, me tocó uno que llevaba el resorte salido del asiento, me tuve que ir como San Horacio, con una nalga en el espacio, si no, me encajaba el pico del alambre. Si ca´quien hiciera lo que a ca´quien le toca, otra cosa sería nuestra ciudá.

EL PÍLORO.- Si a alguien le preguntamos qué es el píloro, nos puede contestar: ignórolo. El píloro se encuentra ubicado en la unión del estómago con el intestino delgado, funciona como una válvula que deja pasar el contenido del estómago al intestino delgado pero, no permite su retorno. Existe un padecimiento conocido como Estenosis Hipertrófica Congénita del Píloro (EHCP), que se presenta alrededor de la 2ª y 3ª semana de vida, es más frecuente en varones (4:1) y generalmente se presenta en el primogénito varón. No se sabe aún la causa, pero sí sabemos que una operación hasta cierto punto sencilla, corrige en pocas horas el problema. En la EHCP, el músculo del píloro que normalmente tiene el grosor de una cáscara de mandarina, se hipertrofia, es decir, se engruesa, tanto como una cáscara de toronja y su mismo grosor hace presión sobre la luz intestinal la cual se cierra e impide el paso del alimento a través del mismo ocasionando mucho vómito que puede llegar a ser en proyectil. El diagnóstico se hace con un adecuado interrogatorio y una buena exploración física, observando las clásicas ondas anti peristálticas y palpando el píloro engrosado como una aceituna (oliva pilórica) lo cual se corrobora mediante ultrasonido o con una serie esófago gastro duodenal (rayos X con medio de contraste y Fluoroscopía). Hecho el diagnóstico, previa estabilización del estado general del niño, se lleva a cabo la piloromiotomía y unas 4 a 6 horas después, el bebé debe normalizarse.