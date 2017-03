¡Y yo que pensaba que no pasaba nada con la cultura en Iguala! Por supuesto, es lo que suponía cuando no llegaba a radicar definitivamente aquí y sólo venía esporádicamente. Y bueno, era la impresión que tenía por la somnolencia en la que transcurrían los días, con las pocas actividades de las que yo me enteraba cuando estaba en mi pueblo, El Tomatal, o cuando leía el periódico.

Sin embargo, debo reconocer que, efectivamente, hay mucha gente interesada en mostrar lo que hace alrededor del arte y de la cultura. Así, veo amigos creativos que hacen teatro, pintura, literatura, fotografía, danza, etc, y a ellos les llamamos “cultureros”.

No mencionaré a nadie por el riesgo de omitir a alguien, pero hay desde clubes de danza, grupos de teatro, casas de cultura, academias, algunas opciones oficiales, como el Museo de la bandera y la Pérgola; pero, desde luego, los esfuerzos individuales son los que más trabajo cuestan por el desamparo en el que vive, o sobrevive, el creador.

¿Por qué les hablo sobre este tema? Porque un grupo de amigos, interesados en luchar por mejores oportunidades para ganar espacios y obtener recursos para hacer lo que les gusta, nos han convocado a quienes nos dedicamos a esto, para agruparnos en una asociación que tenga como principales objetivos organizar, programar y gestionar apoyos que respalden las iniciativas que se tenga en las diferentes disciplinas y ramas del arte para seguir haciendo lo que les gusta.

Hace unos días, se tuvo la presencia del Secretario de Cultura en el estado, el Lic. Mauricio Leyva Castrejón, en una de nuestras reuniones, y se le hicieron algunos planteamientos para que, a través de esa dependencia estatal, coadyuvara en las propuestas que se le hacían, en torno a la asignación de recursos para la cultura igualteca, el nombramiento de un secretario de cultura municipal y la convocatoria para nombrar el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes.

Estas propuestas fueron vistas con buenos ojos por parte del secretario y, para empezar, solicitó que organizáramos un catálogo de las actividades que, por disciplina, tuviéramos a disposición, para invitarnos a participar en los eventos que la Secretaría organiza en todo el estado de Guerrero.

De manera que, atendiendo a esta petición y aprovechando esta oportunidad, estamos armando ya ese catálogo; pero la posibilidad está abierta para todas las personas que deseen aparecer en esta propuesta, y si tienen, digamos, una exposición pictórica, un recital, un disco que presentar, un libro, una obra de teatro, etc, se pongan en contacto con la actriz Mayra Millán Lara, directora del grupo Jano, para entregar el expediente que se solicita. Ella les dará mayores informes. Su número de teléfono es: 7331042676.

Por otra parte, también relacionado con la cultura, la historia y el arte en Iguala, el Comité Ciudadano para el Rescate del centro Histórico de Iguala, que desde hace varios años hemos venido impulsado esta iniciativa, por fin seremos reconocidos en una sesión solemne de cabildo a propuesta del alcalde igualteco, el doctor Herón Delgado Castañeda.

De verdad que es motivante ver que por fin nuestros pasos son firmes, ya que son respaldados por el diputado David Gama quien, a petición nuestra, insistió con el presidente municipal para que nos recibiera y tuviéramos una plática que sentara las bases para darle continuidad a nuestro proyecto que contempla: cableado subterráneo, remodelación del mobiliario del primer cuadro de la ciudad, pasos peatonales, remodelación de fachadas, implementación de un reglamento urbano y, tal vez, pasos a desnivel para automovilistas.

Claro está que hemos considerado un mercado de artesanías para los vendedores de estas mercancías que se encuentran en el centro, y un lugar donde se expendan los alimentos que se ofrecen en las calles.

En esta plática con el doctor Herón, se habló, inclusive, de remodelar el zócalo, recuperando su diseño original. Así mismo, habrá que volver a la Pérgola a su estado original también, tal como la construyera el escultor Federico Canessi.

Buenas noticias, sin duda, para estos trabajos que han estado ya diseñado nuestros amigos arquitectos e ingenieros, de los diversos colegios de Iguala, que han creído en nosotros y nos han estado apoyando.

El Comité está integrado de la siguiente manera: Víctor Manuel Mata Pastrana, presidente; Luis Luna, vicepresidente; José I. Delgado (su servidor) secretario técnico; Mar Arzate, tesorera; Jesús Rojas Díaz, medios electrónicos; Humberto Camarillo y Frumencio Martínez Cardona (así como Fernando Cortines, epd,) en el área técnica.

Vaya, por último, un agradecimiento a la arquitecta Raquel Flores, Secretaria de Obras Públicas, quien ha impulsado la continuidad de nuestro proyecto.