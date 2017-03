Constitución CDMX

El año pasado se convocó para establecer la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a fin de darle un estatus de entidad federativa, que no tenía desde que se fundó la misma a través de los diferentes gobiernos que cursaron por la historia del país.

Estuvo conformada con cien constituyentes de la siguiente manera: 60 de elección popular mediante el voto directo de la ciudadanía; 14 fueron designados por el Sedado de la República; 14 designados por la Cámara de Diputados; 6 nombrados por el Presidente Enrique Peña Nieto y 6 designados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Resulta por demás hacer notar que todos dijeron que enviarían a los mejores hombres o mujeres que sabrían desempeñar el encargo para elaborar la Constitución bajo la cual se regirían los destinos de la entidad naciente como tal. Cabe destacar, sin menoscabo de los demás, a Porfirio Muñoz Ledo, de amplia y reconocida trayectoria; Alejandro Encinas, Augusto Gómez Villanueva, veterano político priísta; Fernando Lerdo de Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Enrique Burgos García Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Dolores Padierna, Armando Ríos Píter, Irma Sandoval, Bruno Bichir, Ifigenia Martínes, Héctor Bonilla, Katia D Artiguez Jesús Ortega, Santiago Creel, Ma. Teresa Gómez Mont, Gonzalo Altamirano Dimas.

Como puede verse, todos los partidos estuvieron representados así como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y se desempeñaron según la ideología de cada partido a fin de que se plasmara en el Magno Documento, el pensamiento y el deseo de lograr procurar mejor calidad de vida a los ciudadanos de lo que siempre conocimos como Distrito Federal.

Fue presentada el 5 de febrero del año en curso ya como un documento que sólo falta hacerlo efectivo para su aplicación.

Pero resulta que, no falta el pero, ahora están impugnando ciertos artículos plasmados en la nueva Constitución, por su parte la Presidencia de la República, por otro lado la Suprema Corte de Justicia y también la Cámara de Diputados.

Las referidas impugnaciones dejan entrever que los representantes de los diputados y de la Presidencia de la República no hicieron bien su trabajo, no supieron y no pudieron ya que participaron en la elaboración del documento.

O, si pensamos mal, podemos decir que la Federación es reacia a otorgar, reconocer y promover los derechos políticos de los mexicanos inconformes con lo establecido.

Se tiene enfrente a la posibilidad de que en el territorio nacional se conformen nuevas entidades federativas como ya lo han manifestado los pobladores del Soconusco, que desmembraría de Chiapas, o la Región Lagunera en Coahuila, Durango y Zacatecas así como la Región de Tierra Caliente, configurada con porciones de Guerrero, Michoacán y Edo. de México. Todas ellas, regiones que se sienten abandonadas por sus respectivos gobiernos locales y sus políticas selectivas. Veremos que respuesta da el gobierno federal.