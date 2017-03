Contratan a policías en Iguala sin evaluar: Síndico

Julio César Catalán, señaló que el gobierno municipal ha empezado el reclutamiento de 60 elementos policiacos por “debajo del agua”; a mí no me han tomado en cuenta, manifestó

Iguala, Gro., Marzo 17.- A casi tres años de no haber contratos de elementos policiacos, la administración municipal de Iguala ha empezado el reclutamiento para cubrir más de 60 plazas de policías, sin que se sepa si éstos han cumplido con los procedimientos de evaluación y confianza que la ley establece, dijo el síndico procurador, Julio César Catalán Rendón.

Lo anterior señaló, al hacer un deslinde público sobre la responsabilidad ante cualquier irregularidad que resulte en el proceso de reclutamiento de los elementos policiacos, porque él no ha sido tomado en cuenta, ni ha sido notificado. “Todo lo que sé, se trata de una información no oficial”, indicó.

En entrevista, Catalán Rendón dijo que los únicos que se han enterado de estas contrataciones, han sido los secretarios y directores que tienen que ver con las áreas de Seguridad. “Yo no he sido tomado en cuenta como síndico. Tengo noticias de que todo está siendo manejado por debajo del agua”.

“Se trata de más de 60 plazas. Yo desconozco hasta el momento cómo van a llenar los huecos. Estamos hablando de que debe haber nuevas evaluaciones. Los espacios se deben cubrir a través de personas evaluadas”.

Dijo que él desconoce todos los procedimientos del reclutamiento, “yo como síndico desconozco, lo que sé, es a través de una información no oficial, es la que citan a los directores relacionados con la Seguridad para hacer los acomodos de estos”.

Indicó que los nuevos elementos deberían ser contratados con total transparencia, tal como lo establece la ley, por eso, “me deslindo de cualquier irregularidad que pueda resultar, en el caso de la contratación de los policías”.

“Me preocupa porque el servicio es constante y yo tengo las ganas de servir al pueblo y me limita el no conocer y el que tantas personas vayan todos los días a la sindicatura a buscar una respuesta sobre alguna fuente de trabajo. De verdad me limita el no poderlo ayudar, ya que como síndico, no estoy enterado de lo que está pasando con el asunto de estas plazas”, concluyó.