La estrella del pop Selena Gomez dijo que canceló su gira mundial el año pasado y comenzó terapia porque estaba deprimida, ansiosa y “mi autoestima estaba destruida”.

Gomez, de 24 años y con más de 113 millones de seguidores en Instagram, también dijo en una entrevista publicada el jueves que se asustó por su obsesión con las redes sociales y que por ello ya no tenía más la aplicación del sitio de fotografías en su teléfono.

“En cuanto me convertí en la persona más seguida en Instagram, como que me asusté. Se había convertido en algo que me consumía tanto. Me levantaba a verlo y me iba a dormir viéndolo. Era una adicta”, dijo Gomez a la revista Vogue en una historia para la edición de abril que cuenta con la cantante en la portada.

La ex cantante y actriz de Disney Channel canceló abruptamente en agosto su gira mundial “Revival”, diciendo que necesitaba tiempo lejos de los escenarios para lidiar con ataques de pánico y depresión.

Gomez dijo a Vogue que se sometió a un tratamiento por tres meses.

“Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida, ansiosa. Comencé a tener ataques de pánico antes de subir al escenario, o justo después de salir del escenario. Básicamente sentía que no era lo suficiente buena, lo suficientemente capaz”, comentó.

“Sentía que no le estaba dando todo a mis fans, y que ellos lo podían ver, algo que, creo, era una distorsión completa”, afirmó.