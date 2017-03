Monitoreo Político

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto les comento que en este momento el Estado de Guerrero está teniendo una gran presencia en materia turística a consecuencia de diversos eventos que se han llevado acabo; hace unos días finalizó el Abierto Mexicano de Tenis que tuvo una gran aceptación por parte del público, llegó gente de diversas partes del país, nos dimos cuenta de la presencia del astro de futbol Hugo Sánchez, de la actriz Aracely Arámbula, el actor de telenovelas Juan Zepeda entre muchos otros, por consiguiente la derrama económica que ha tenido nuestro estado ha sido muy buena con estos eventos que está impulsando el Gobierno de Héctor Astudillo Flores, recordemos que el Gobernador Astudillo a finales del pasado mes de diciembre anuncio ante los medios de comunicación que habría muchos eventos en los primero cinco meses de este año 2017 que serían unos muy buenos cinco meses y bueno se empezó en enero con la participación en la FITUR en España en donde Guerrero tuvo una extraordinaria presencia, fue el pabellón más vistoso, fue el pabellón más visitado, se firmaron convenios con bastantes prestadores de servicios turísticos, agencias de viajes, fue muy exitoso; posteriormente en el primer fin de semana largo de este año y con el esfuerzo que se está dando en la zona norte el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón se llegó al 100% en ocupación hotelera, asimismo el Secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona informó que ha tenido una gran promoción turística nuestro Estado de Guerrero, la gente está apostando y confiando por nuestra entidad, no ha habido ninguna cancelación, se tendrán más cruceros, se tendrán más vuelos directos hacia Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, se tendrán más eventos de alto impacto para este año, se tendrán más congresos, además se tiene la Copa Mundial de Tiro (que hoy empieza en Acapulco) en donde habrá una participación de 36 países que ya está llegando a este Puerto y que estarán compitiendo en este importante evento deportivo. Se tienen tres importantes eventos en puerta como lo acabo de mencionar, el Campeonato Mundial de Tiro, el Congreso de Hidrahuilica y se tendrá una vez más la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, terminando estos eventos inicia el evento más importante de Turismo en México como es el Tianguis Turístico, en donde ya están confirmados la presencia de 86 países en Guerrero, excelente promoción turística por parte del Gobierno de Héctor Astudillo Flores..!! En otros temas vaya rebatinga que hay en el Partido de la Revolución Democrática, el fisurado PRD se está apagando un Sol, un sol que fue para muchos de sus militantes en otros ayeres el Sol de la esperanza, el Sol de la renovación y que a poco más de dos décadas está al borde del colapso, está a punto de fragmentarse, solo hay que observar lo que está sucediendo con este Instituto Político, lo de siempre jamás se ponen de acuerdo y siempre se tiran hasta con la cubeta, hay que observar dos escenarios que tendrá el PRD para darnos cuenta la incapacidad que tendrá en el 2018 para participar con “dignidad” y decoro en la contienda presidencial; por un lado el penoso enfrentamiento que los gobernadores del partido amarillo han construido en contra de él que se “autondenomina” coordinador del Senado Miguel Barbosa (aunque ya no lo sea), ellos los gobernadores han determinado apoyar a la esposa del que fuera mano derecha de Andrés Manuel López Obrador y me refiero a Doña Dolores Padierna (pero ¡oh sorpresa! la desconocen en el Senado como coordinadora..) pero no lo hacen porque consideren que esta señora es la figura que pueda llevar el liderazgo de ésta importante fracción en la Cámara Alta de este país, lo hacen simple y sencillamente porque hay un “grupo” de gobernadores que desean de una vez por todas romper ya con Andrés Manuel López Obrador. Miguel Barbosa considera que su partido sin López Obrador no tiene futuro y va seguir pensando en que el PRD debe deponer las armas y entregarse a los caprichos del caudillo hoy convertido en el “Mesías” de la esperanza; por otro lado hay que ver lo que está viviendo el Partido de la Revolución Democrática que llego hacer una verdadera tercera fuerza en el Estado de México el Estado que más aporta a la economía de este País, dicen que son tres los candidatos a la gubernatura o que son tres los titanes que están utilizando títeres para un primer desencuentro que habrá de ponerlos en un lugar de privilegio o de derrota de cara al 2018. Que tanto son Josefina Vázquez Mota, que tanto es Alfredo del Mazo que tanto es la candidata de Morena. Candidatos autónomos aspirantes que puedan decidir lo que habrán de jugar y como habrán de jugar en el Estado de México y que tanto tendrán que alinearse a los designios de quienes son la cabeza de cada uno de los Partidos Políticos, Ricardo Anaya, dicen habrá de influir y mucho en la campaña de Josefina Vázquez Mota que por cierto recordemos que la candidata panista perdió con Enrique Peña Nieto en el 2012 cuando la señora fue candidata presidencial por el Partido Acción Nacional, hay que ver que tanto habrá de meterse Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México y desde ahí entender por lo pronto es casi seguro que el Partido de la Revolución Democrática juegue muy lastimado,, primero en el Estado de México y luego en el 2018 ya que por lo regular están acostumbrados al interior de este partido a fracturarse para luego decir aquí no pasó nada, por cierto al fin de cuentas el que resultó ser su candidato a la gubernatura del Estado de México por el partido amarillo es el ex alcalde de Neza, el señor Juan Zepeda..!! Un tema que me llama mucho la atención y que está considerando sobre el nuevo modelo Educativo realmente es un tema más allá de la reforma estructural es un tema que atraviesa la población mexicana, la fórmula de 30 millones de estudiantes que va de preescolar a bachillerato alcanza más o menos el 25% de la población; por eso es un tema relevante es un tema fundamental pero si fuera poco la idea de echar andar el proyecto realmente el cumplimiento de un compromiso educativo que el Presidente de la República Enrique Peña Nieto ha señalado de manera muy contundente y necesario, la pregunta que hoy tenemos es ¿Qué mexicanos queremos formar? Y solo ha conducido a que los responsables de la educación formal, presencial, directa que es el titular de Educación Aurelio Nuño, echen andar este proyecto; lo hacen en un momento que se ha estabilizado el proceso educativo con los problemas que hubo en la CNTE y lo hacen tratando de seguir un modelo en términos estéticos que conlleva en primer lugar se fortalezca la formación académica, en segundo lugar el desarrollo personal y el tercero que haya una autonomía curricular; esto a que nos conduce, nos conduce que se está generando un modelo que coloca a la escuela bien, desde luego a los profesores los estudiantes pero de manera muy particular la participación social de los padres de familia, es el aprendizaje clave está de una y otra manera impulsando cierta profesionalización del maestro, cierto espacio de inclusión social y una fórmula muy importante la gobernanza educativa. Es un proyecto que se deberá apoyar se debe de impulsar, porque detrás de cada mexicano habrá la potencialidad real del desarrollo, los fines están plasmados en una ruta ejecutiva muy precisa y un tema delicado que está siendo tratado y lo digo como si fuera una operación de bisturí en todos los ámbitos, ya avanzamos sin duda alguna en lo que llevamos este año del 2017 logramos un desarrollo curricular y cambios pedagógicos en la evaluación de los profesores pero no es suficiente y esa es la ruta que sigue y esto sino lo llevamos adelante puede haber un impacto social muy delicado en el modelo de nuestra sociedad..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooo..!!