Frank en su Tinta

EL PRÓXIMO 3 de abril cinco candidatos iniciarán campaña por la madre de todas las elecciones del 2017, la del vecino Estado de México, considerada el preámbulo de lo que ocurrirá en la elección presidencial del año siguiente. “El partido que gana el Estado de México gana la Presidencia de la República”, dicen los expertos en política electoral de este país. Sin embargo, en esta ocasión la elección mexiquense se presenta atípica, con un PRI que no está en su mejor momento y que lleva como candidato a un primo del Presidente Enrique Peña Nieto, con un Morena creciendo y que lleva como candidata a una maestra de profesión y con un PAN que puede dar la sorpresa con una ex candidata presidencial…… LA ELECCIÓN será el domingo 4 de julio y los cinco candidatos son los siguientes: Alfredo del Mazo Maza (PRI). El pasado 3 de marzo el diputado federal con licencia y descendiente de dos ex gobernadores del Estado de México (su padre Alfredo del Mazo González gobernó en 1981 y su abuelo Alfredo del Mazo Vélez en 1945), fue ratificado como candidato a la gubernatura del Estado de México 2017-2023, en la convención estatal del PRI. Fue alcalde de Huixquilucan……. JOSEFINA Vázquez Mota (PAN). El pasado 5 de marzo la ex candidata presidencial tomó protesta como candidata al gobierno del Estado de México, en presencia de panistas como Diego Fernández de Cevallos, Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón…….. DELFINA Gómez Álvarez (Morena). El pasado 3 de marzo la ex alcaldesa de Texcoco se convirtió en la candidata única del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al gobierno del Estado de México. Delfina es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional y Maestra en Pedagogía y Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el Tec. de Monterrey……… JUAN Zepeda Hernández (PRD). Fue alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl (2013-2015) hasta que solicitó licencia para competir por la diputación local. Previamente ocupó diversos cargos en la administración pública municipal como jefe de concertación política y subdirector de gobierno; también fue Síndico Procurador en el periodo 2006-2009. Su designación ahondó la fractura al interior del perredismo mexiquense, a tal grado que los otros dos aspirantes ya anunciaron que no lo van a apoyar…….. ISIDRO Pastor Medrano (Independiente). El ex presidente del PRI en el Estado de México, renunció el pasado sábado 7 de enero a su cargo como titular de la Secretaría de Movilidad estatal para buscar la candidatura independiente por el gobierno mexiquense. Esta es la segunda vez que Pastor Medrano busca la gubernatura del Estado de México, pues en la contienda electoral 2004-2005 aspiró a la candidatura del PRI que finalmente obtuvo Enrique Peña Nieto………. ESTE fin de semana será largo y será el segundo del año 2017. Es decir, el próximo lunes no habrá labores, aunque algunas escuelas se tomaron el “puente” desde este viernes. 2017 solamente tiene cuatro fines de semana largos. El primero fue el 6 de febrero por el aniversario de la Constitución Política de México; el segundo, el 20 de marzo por el aniversario del natalicio de Benito Juárez; el tercero será el 1 de mayo por el Día del Trabajo; y el cuarto, el 20 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana. Hagan sus planes…….. SIMPLE aclaración: El periodista de Proceso, Arturo Rodríguez, reconoció que se equivocó al señalar que durante un acto político en nueva York, Andrés Manuel López Obrador había callado a Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. A través de su cuenta de Twitter, el reportero indicó que, después de aislar el audio, eliminar el ruido y disminuir la velocidad de la grabación del video que se difundió en redes sociales, detectó que López Obrador había dicho “que te vaya bien” al padre del normalista, y no “cállate”…….. PUNTO.