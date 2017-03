Científico mexicano, uno de los más talentosos del mundo

César Luis Cuevas Velázquez, ha sido considerado como uno de los científicos jóvenes más talentosos en el mundo.

Este joven investigador, egresado del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) y del doctorado en Ciencias Bioquímicas del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con sede en Cuernavaca, fue seleccionado para participar en la edición 67 de Reunión Lindau con Premios Nobel, que se celebrará del 25 al 30 de junio de este año en Alemania.

En esta reunión, aproximadamente 400 jóvenes altamente talentosos de todo el mundo, tienen la oportunidad de convivir con entre 30 y 40 ganadores del Premio Nobel, con la idea de fomentar el intercambio entre diferentes generaciones, culturas y disciplinas.

Hoy en día, César Cuevas se encuentra realizando una estancia Postdoctoral en el laboratorio del doctor José Dinneny, en el Departamento de Biología de Plantas del Instituto Carnegie, en Stanford, California, en donde estudia los mecanismos moleculares a través de los cuales las plantas perciben el estrés por déficit hídrico.

Entre los reconocimientos que este joven mexicano posee, “Mejor cartel de la Gordon Research Conference on Intrinsically Disordered Proteins (2016)”, el “Premio LANGEBIO para estudiantes de doctorado (2014)”, el “Promoting Research Opportunities for Latin American Biochemists (2014)” y el “Keystone Symposia Future of Science found scholarship (2011)”.

Vale la pena destacar que la reunión de premios Nobel Lindau, se enfoca alternativamente entre fisiología y medicina, física y química, las disciplinas de las ciencias naturales que premia el galardón mundial más reconocido. La edición del presente año, estará dedicada a la química.

El programa científico de cada reunión Lindau se basa en el principio del diálogo. Las diferentes sesiones –conferencias, discusiones, clases magistrales y paneles de discusión– están diseñadas para activar el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los premios Nobel y los jóvenes dedicados a la ciencia.