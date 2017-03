Registra Guerrero un rezago de por lo menos 70 mil viviendas: Invisur

Chilpancingo, Gro., Marzo 16.- El Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) registra un rezago de por lo menos 70 mil viviendas en Guerrero, admitió su titular Rodolfo Monreal Ávila.

Agregó que el 20 por ciento de casas y terrenos particulares carecen de seguridad jurídica, debido a la falta de escrituración e informó que debido a los altos costos de la escrituración de viviendas ante notario público, los dueños no concretan los trámites y en consecuencia, las familias no alcanzan la certeza jurídica del espacio adquirido como patrimonio.

También consideró que del total de las viviendas, por lo menos el 20 por ciento carece de la escrituración. “Es una gran cantidad que carecen de escrituras, lo cual no le da a la familia la certeza jurídica”, dijo.

En entrevista señaló que por eso el gobierno de Héctor Astudillo Flores implementará un programa especial de escrituración a través de Invisur, para quienes no han podido acceder a una escritura por los altos costos, lo puedan hacer.

Este miércoles el gobernador Héctor Astudillo entregó en la residencia oficial Casa Guerrero escrituras a más de 70 beneficiarios, que se suman a otras 800 escrituras entregadas en lo que va de la actual administración.

Monreal Ávila confió en que obtengan más recursos presupuestales para la consolidación de nuevas reservas territoriales, para más viviendas en el estado, porque de acuerdo con datos proporcionados por el INFONAVIT, durante el 2016 el rezago de vivienda alcanzaba las 70 mil.

En ese mismo periodo, agregó, la instancia federal autorizó por lo menos 2 mil créditos hipotecarios para igual número de viviendas.

Para este 2017, el Infonavit tiene proyectado autorizar otros 3 mil 500 créditos para reducir el rezago en vivienda que prevalece en el estado, y son los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Chilapa, por la concentración de mayor número de población, los que arrojan mayor rezago.